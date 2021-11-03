云南拟出台支持政策：投入真金白银做好疫情下民生工作

云南省委、省政府昨天召开瑞丽疫情防控工作视频调度会，研究部署德宏傣族景颇族自治州瑞丽市疫情防控、民生保障、维护社会稳定等有关工作。云南省委书记王宁主持会议并讲话。会议指出，要坚持战疫情和保民生两手抓、两手都要硬，出台支持政策，投入真金白银，不遗余力地把疫情下的民生工作做好。

根据微信公众号“云南发布”消息，会议指出，冠病疫情发生以来，德宏州和瑞丽市认真贯彻中共中央总书记习近平关于疫情防控工作的重要指示批示精神，认真落实党中央、国务院决策部署，认真落实省委、省政府的工作要求，把疫情防控作为压倒一切的政治任务，党政领导干部担当作为、靠前指挥，广大党员干部坚守一线、日夜奋战，各族人民群众识大体、顾大局，舍小家、顾大家，自觉服从疫情防控大局需要，为疫情防控做了大量卓有成效的工作，为阻断疫情蔓延作出了艰辛的努力。

会议强调，当前要坚定不移地贯彻关于从严从紧抓好疫情防控的决策部署，坚持“外防输入、内防反弹”防控策略不动摇，坚持维护国家安全、维护社会稳定安定不动摇。要果断出手，坚决维护社会稳定大局。要坚决打赢舆论宣传主动仗，争取主导权。基层党组织关键时刻要主动站出来，发挥战斗堡垒作用。

会议还强调，要坚持战疫情和保民生两手抓、两手都要硬，出台支持政策，投入真金白银，不遗余力地把疫情下的民生工作做好。

会议指出，各级党委、政府和领导干部要担当作为，把责任扛起来。德宏州委、州政府和瑞丽市委、市政府要把战疫情和保稳定作为当前压倒一切的政治任务，守土有责、守土尽责，护一方稳定，保一方平安。党政主要领导要保持政治清醒，增强政治敏锐性和政治鉴别力，敢于斗争、善于斗争，敢打硬仗。

云南瑞丽疫情自上周前副市长戴荣里发出“求救信”后引发社会高度关注。当地政府周一针对离瑞人员宣布新一轮措施，强调将“竭尽全力”进一步优化审批程序、提高工作效率，让有离瑞意愿的群众都能顺利通行。