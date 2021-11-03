中国昨新增本土感染近百例涉11省市

中国31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团昨天报告新增确诊病例109例。其中境外输入病例16例，涉及八个省市，本土病例93例，涉及11个省市。

根据中国国家卫健委网站消息，输入病例分别来自上海五例，广东四例，云南两例，辽宁、浙江、山东、广西和四川各一例，含三例由无症状感染者转为确诊病例，分别来自辽宁、浙江和四川。

本土病例中，黑龙江35例，均在黑河市；河北14例，均在石家庄市；甘肃14例，其中天水市13例、兰州市1例；北京9例，均在昌平区；内蒙古6例，均在阿拉善盟；重庆4例，其中九龙坡区2例、巴南区1例、长寿区1例；青海4例，均在西宁市；江西2例，均在上饶市；云南2例，均在德宏傣族景颇族自治州；宁夏2例，均在银川市；四川1例，在成都市，含1例来自北京的由无症状感染者转为确诊病例。无新增死亡病例。新增疑似病例1例，为上海的境外输入病例。

当日新增治愈出院病例21例，解除医学观察的密切接触者2505人，重症病例较前一日增加2例。

境外输入现有确诊病例377例（其中重症病例2例），现有疑似病例3例。累计确诊病例9670例，累计治愈出院病例9293例，无死亡病例。

截至昨天，中国现有确诊病例1000例，其中重症病例37例，累计治愈出院病例91787例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例97423例，现有疑似病例三例。累计追踪到密切接触者1262122人，尚在医学观察的密切接触者39716人。

中国新增无症状感染者19例，其中境外输入8例，本土11例，分别是江西7例，均在上饶市；重庆2例，其中渝北区1例、长寿区1例；黑龙江1例，在哈尔滨市；四川1例，在成都市；当日转为确诊病例4例，包括境外输入3例；当日解除医学观察23例，包括境外输入21例；尚在医学观察的无症状感染者384例，包括境外输入335例。