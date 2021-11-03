海航曼哈顿大楼破产案陷入“罗生门”

物业管理公司SL Green Realty Corp的律师称，中国海航的一家子公司为了把曼哈顿公园大道一处摩天大楼的租赁麻烦推诿于物业，恶意在纽约递交了破产申请。

据彭博社报道，律师告诉审理破产案的法官，海航集团是公园大道245号大楼一个“不负责任的租户”。这栋大楼归海航的子公司PWM Property Management所有。

“这就是我们今天在看的‘电影’，” 该名律师在法庭为PWM举行的首场听证会上说。 “他们想要把物业管理方抓来做替罪羊。”

PWM周日申请破产，并把部分责任归咎于SL Green的管理层。

两家公司在听证会上针锋相对，双方都表示此案可能牵涉到谁该为写字楼租赁问题负责，以及是否应该因为恶意提交申请而否决破产动议。

该大楼的最大租户是美国职棒大联盟(MLB)，MLB五年前宣布，将在2022年租赁合同到期时把总部从大楼迁出。PWM和SL Green都称是对方的原因导致无法续约或找到替代承租人。

物业方律师说，海航本身也是大楼的租户，但多年来没有支付过租金，是唯一一个交租逾期的房客。

PWM的律师则说，SL Green是公司被迫寻求破产保护的主要原因之一。此外，海航在中国的重组也是公司决定让这座摩天大楼破产的一个因素。

PWM表示，公司的债务约21.9亿美元，所拥有的资产价值约25.3亿美元，其中包括位于纽约公园大道245号的这栋摩天大楼，及芝加哥商业区的一栋物业。

海航集团深陷债务危机。今年2月，因债权人提出申请，海航集团启动了破产重组程序。