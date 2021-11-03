中国品牌鸿星尔克最近一月每天近万人取关

因河南水灾捐资5000万元（人民币，下同，1054万新元）一夜爆红的中国运动品牌鸿星尔克官方旗舰店在过去30天的时间里，掉粉28.9万，平均一天有将近一万人取关。

根据前瞻网报道，今年7月，被网民认为经营状况已“岌岌可危”的鸿星尔克，却在河南水灾中捐款5000万元而意外爆红，一举跃升国货顶流。

品牌直播间也因此成了粉丝释放情绪的集散地，高峰期在天猫官旗直播间就涌入了 600多万人参与扫货，抖音快手陆续开播，承接着电商平台外的购物需求。

当时，直播间每上架一款商品，就秒空一款。主播因此还要劝阻消费者：“要克制，别乱买”，但这依然挡不住不断涌入的野性消费者。

不过，在鸿星尔克爆红后百天后，曾经喧闹的门店早已回归平静；直播间疯狂的人气也已消散。

数据显示，鸿星尔克官方旗舰店在过去30天的时间里，掉粉28.9万。根据慧科讯业舆情监测的数据显示，今年7月到10月期间，监测周期内，鸿星尔克的声量总量在8月1日达到传播峰值，随后出现断崖式下跌，9月份之后趋于稳定。

从近一个月的声量趋势来看。其声量总量在10月11日达到传播峰值，此时正是鸿星尔克捐赠2000万物资驰援山西引发热议的时候，但声量总量较8月份数据也已跌去甚远。

业内人士指出，从消费者心理的角度，消费者对鸿星尔克的心疼，引发了阶段性的情感消费。但是要通过这次机会真正成为大品牌，留住消费者，需要的是独立、潮流的设计，和过硬的品质，以及更立体化的品牌形象。