中国官媒强调不可能重新大上煤电

中国9月起因缺电加大煤电生产，减排力度受外界质疑。中国官媒今天发文强调，中国不可能重新大上煤电，对于中国如期实现碳达峰、碳中和目标“理应充满信心”。

中国国务院旗下的《经济日报》今天（3日）在头版刊发署名金观平的评论文章说，对“中国重新大规模发展煤电，难以按时完成碳达峰、碳中和目标”的担心实属多虑。

文章解释说，逐步降低煤炭使用是全球大势所趋，中国也不例外。但中国煤炭紧缺除需求增加外，更主要原因是供给不足，背后原因和中国近年来着力降低煤炭在能源结构中的占比有关。此次煤炭紧缺提醒我们，发展是解决一切问题的前提和基础，要在保障能源稳定安全供给的同时，均衡有序推进低碳转型，操之过急可能错失发展良机。

文章进一步指出，但这并不意味着中国将减慢低碳发展进程，近日《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》等一系列高规格重磅文件密集出台，就是以实际行动表明对实现碳达峰、碳中和的决心，并再次明确将出台煤电、煤化工等产能控制政策，加快煤炭减量步伐。

文章说，就中国而言，减少碳排放不仅是中国对世界的庄严承诺，也是经济转型升级、实现高质量发展的应有之义，中国的经济发展和降低碳排放并行不悖、互相促进。

“当前的矛盾，是中国经济转型升级、实现高质量发展进程中遇到的挑战之一。这个过程虽有阵痛，但唯有下决心直面问题、解决困难，才能实现中国经济的跨越式高质量发展。”

文章最后强调，要完整准确全面贯彻新发展理念，就不能因噎废食，不能遇到阻碍就走回头路，也不能寄望于一蹴而就实现碳达峰、碳中和目标。

美、英等发达国家就减排问题不断对中国加大施压，中国国家主席习近平10月30日在二十国集团（G20）峰会上强调“共同但有区别的责任原则”，敦促发达国家充分照顾发展中国家的特殊困难和关切，并在技术、能力建设等方面为后者提供支持。

在减排力度方面，习近平引述数据称，中国一直主动承担“与国情相符合的国际责任”，积极推进经济绿色转型，不断自主提高应对气候变化行动力度，并重申中国将践信守诺力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。