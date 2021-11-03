中国称对COP26达成碳市场协议保持乐观

中国气候变化事务特使解振华昨天（2日）表示，尽管中美之间关系紧张，但在联合国气候变化大会（COP26）谈判中，仍可能就碳市场达成广泛协议。

据路透社报道，解振华在格拉斯哥会谈期间接受记者访问时发表以上言论。他说，在中美共同的努力下造就了巴黎协定，这得来不易，本不应该就这样放弃，但美国却放弃了。

解振华还说，五年的时间被浪费了，“但现在我们需要更加努力，迎头赶上。”

美国前总统特朗普在任期间采取与中国对抗的政策，于2017年宣布退出2015年达成的巴黎协定。这也是自特朗普离任以来，全球领导人首次聚首讨论气候变化问题，而COP26预计将在该协定的基础上展开谈判。

解振华说，他预计各国将在格拉斯哥达成协议，根据巴黎协定第六条，就有关碳市场的规则达成一致。

这一目标自2015年以来一直没有实现，阻碍了全球碳市场的建立，而这一市场可以为应对气候变化的项目带来巨额投资。

解振华批评富国未能兑现在2020年为发展中国家筹集1,000亿美元（约1350亿新元）年度气候融资的承诺。

上周，COP26主席沙马说，这一目标到2023年将实现，但解振华则说，一些谈判人员表示可能在2022年实现这一目标。

据报道，法国总统马克龙前天受访时强调修补中美关系的重要性。他表示，中美关系在特朗普执政期间，因贸易争端和中国的人权记录等问题而变得紧张。

马克龙说，关键是中美两国在这个问题上的对话，以及两国在这个问题上建立联盟的能力。他说，如果中美关系能够缓和，“我们就能取得成果”。

一些代表说，中美关系对于此次峰会在全球气候行动方面取得有意义的进展至关重要。但仍有迹象表明，中美两国之间的紧张关系可能成为会谈的绊脚石。

中国外交部长王毅在9月告诉美国总统气候问题特使克里，“美方希气变合作成为中美关系的‘绿洲’，但如‘绿洲’周围都是‘荒漠’，‘绿洲’迟早会被沙化。”