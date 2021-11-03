中国教育部提醒赴美留学人员注意安全风险

中国教育部昨天发布消息，指美国已在8月启动专项行动，强化对中国赴美留学的理工科人员审查力度，要求赴美留学生注意安全风险。

根据微信公众号“教育部平安留学”消息，今年8月上旬，美国海关与边境保护局(CBP)启动专项行动，强化对中国赴美留学的理工科人员审查力度，重点关注持有赴美学生签证(F1签证)的科学、技术、工程、数学类(STEM)中国留学人员。至今，多名已获得美国政府签发的合法签证的中国留学生在入境美国时遭美方人员滋扰、盘查，部分留学人员甚至以莫须有的罪名被拒绝入境遣返回国。同时，部分中国留学人员离境回国时遭美执法人员盘查，被没收个人电子设备事件仍有发生。

中国教育部再次提醒赴美留学人员提高安全意识，关注赴美留学可能遭遇的相关风险，加强自我防范和保护意识及能力，冷静妥善应对。同时遵守美国高校相关规定，及时认真查看校方有关信件邮件并按要求及时回应，以免学业受阻。如遇紧急情况，请及时联系驻当地使领馆寻求协助。

另据环球时报上月报道，因未按时提交必要材料，美国纽约州立大学布法罗分校至少30名中国籍留学生F-1签证失效，开学仅一个月就面临被驱离的尴尬境地。

上述报道称，据留学行业反映，这起事故可能是美国单一高校最大规模的一场“集体劝退”。日前，中国驻纽约总领事馆已经介入协调，并告诫留学生遵守规章、留意关键信息，同时保护自身权益。另一方面，布法罗分校留学生事务部门简单粗暴、不近人情的处事方式也引发了不小的争议。截至目前，受影响的学生超过50名，出现材料问题的留学生情况还未有后续进展。