台外交次长：莱猪只是单一议题 不影响台美多元发展

针对台湾行政院长苏贞昌一再强调反莱猪就无法进入《跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP），台湾外交部次长俞大㵢今天（3日）对此表示，莱猪不是台美唯一的议题，不会影响台美多元发展。

综合中时新闻网及联合网报道，国民党立委杨琼璎在立法院询问俞大㵢是否同意苏贞昌的观点时，发表了以上言论。

杨琼璎说，美国并非CPTPP成员国，美猪有八成不含莱客多巴胺，莱猪并不等于美猪，政府却称不让莱猪进来，台湾就无法加入CPTPP。她怀疑“美国会管这些国家吗”，并质疑政府是在抹杀所有外交人员的努力。

俞大㵢对此表示，CPTPP有11个成员国，这些国家跟美国的伙伴关系很强，都是理念相同国家，虽然美国不是成员，但对台湾的帮助还是有的。他强调，莱猪是台美之间的议题，但不是唯一的议题。

民进党立委赖瑞隆也询问美猪议题会否影响台美经贸往来。俞大㵢表示，美国认知到台湾是民主社会，人民有表达意见的权利，单一议题不会影响台美多元发展。美猪会被列入美台贸易暨投资架构协定（TIFA）委员会谈判或是经济伙伴对话的讨论议题，但不会是最重要的议题。

苏贞昌昨天受质询时曾表示，总统蔡英文之所以宣布开放莱猪进口，是因台湾要走向国际，要与国际规范同步；台湾“若不照国际规范，人家不会让我们加入”。

台湾将在12月举行“四大公投”，其中一项就是“反莱猪”。