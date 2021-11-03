字节跳动创始人张一鸣据报卸任董事会主席

中国互联网巨头字节跳动创始人张一鸣据报已卸任董事会主席职务，继5月份宣布卸任首席执行官后，进一步淡出字节跳动工作。

彭博社引述知情人士报道称，新任首席执行官梁汝波将在董事会接任张一鸣的席位。字节跳动董事会由五个成员组成，其中包括投资者海纳国际集团和红杉中国的代表。

报道引述因事项未公开而要求匿名的知情人士称，张一鸣仍将参与制定公司的长期战略。

字节跳动和旗下TikTok的代表不予置评。

字节跳动昨天（2日）刚刚迎来组织架构大调整，TikTok（抖音国际版）的新加坡籍负责人周受资不再兼任母公司的首席财务官（CFO），专注于管理TikTok业务。

梁汝波昨天向全体员工发内部信称，字节跳动将把业务重新梳理为六大业务板块，分别为抖音、大力教育、飞书、火山引擎、朝夕光年和TikTok，相关业务板块负责人均向梁汝波汇报。

早前报道张一鸣退出董事会消息的《晚点 LatePost》称，张一鸣卸任是字节跳动CEO交接过渡期的终点。今年5月宣布卸任CEO后，张一鸣虽然和接替者梁汝波一起参加双月全员会，但也有了时间关心非重点业务、飞去其他城市，甚至去检查了前端代码。

除了字节跳动，中国其他几家科技公司的创始人最近几个月也在“急流勇退”。快手科技创始人宿华上周称，将把首席执行官一职交给另一位联合创始人程一笑，京东也在9月任命了一位新总裁，称刘强东将专注于长期战略，拼多多创始人黄峥则先后卸任CEO和董事长职务。

