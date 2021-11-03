山西一小学统计学生“领导子女”等背景被问责

针对山西忻州原平市第一小学有教师统计学生家庭背景并划分成“领导子女”“企业老板子女”等11类的情况，原平市相关部门昨天消息称，该市教科局责成涉事学校纠正错误做法，做好与家长的沟通解释工作，同时启动了对相关人员的追责问责。

根据澎湃新闻报道，《原平市教育科技局关于对原平一小网络舆情相关责任人追责问责情况的通报》显示，经市教科局局务会议研究决定，对原平一小在全市教科系统进行通报批评，对原平一小校长诫勉谈话，给予原平一小分管副校长警告处分，取消三年级教研组长和三年级(2)班班主任当年评优评模资格，当年不得晋升职称。

据此前报道，山西忻州原平市第一小学一张情况统计表将学生划为11类，其中包括“领导子女”“权势垄断部门子女”“企业老板子女”“学习不好成绩差的学生”“外地来、各种关系过来的学生”等。原平市教育局回应称，知晓该事件，已进行处理。

前述通报显示，为贯彻落实国家、省、忻州市和该市校园安全专项整治会议精神，原平市教育科技局安排各学校对本校留守儿童、家庭困难等需重点关心、关爱的学生进行摸排。原平一小上月27日在落实此项工作的过程中，三年级(2)班班主任将不恰当的调查表格发到班级群，引发网络舆情，造成了不良影响。

发现问题后，原平市教科局高度重视，立即责成原平一小纠正错误做法，做好与家长的沟通解释工作，同时启动了对相关人员的追责问责。

前述通报还称，此次事件暴露出原平一小主要领导把关不严格，学校分管副校长对上级会议精神理解不到位、存在偏差，布置工作不细致、不精准，三年级教研组长及三年级(2)班班主任工作简单化、方法不恰当等问题。