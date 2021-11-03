恒大称近四个月完成184个项目交付

中国恒大集团今天（3日）称，今年7月至10月完成546个批次交楼工作，涉及184个项目，并再次强调“保交楼”是恒大集团头等大事。

恒大集团今天在官方微信发文称，今年7-10月，恒大完成546个批次交楼工作，涉及184个不同项目、57462户业主。其中，7月交楼项目105个，户数20980户；8月交楼项目85个，户数21106户；9月交楼项目48个，户数7808户；10月交楼项目39个，户数7568户。

恒大称，“保交楼”是恒大集团的头等大事，集团上下全体员工誓以最大决心、最大力度确保工程建设，保质保量完成楼盘交付。

在恒大集团面临着流动性危机之时，恒大业主们尤为担心各地项目能否按期交付。

恒大集团董事局主席许家印上月22日在恒大集团复工复产专题会上说，恒大没有预售过的楼栋或项目今后要全部改为现楼销售。

许家印当时还宣布了恒大化解风险自救的三大战略决定，包括全力以赴实现复工复产保交楼，全面实施现楼销售、大幅压降房地产开发建设规模，以及10年内实现由房地产业向新能源汽车产业的转型。

许家印当时强调，“复工复产保交楼”作为恒大当前的头等大事，只有复工复产，恢复销售和经营，才能保质保量向业主交楼、解决上下游合作伙伴的商票兑付、完成财富产品的兑付，以及逐步归还金融机构的借款。

恒大集团在10月两次履行了美元还款义务，避免了债务违约。最新支付的一笔是9月29日到期的4750万美元（6388万新元）债务利息，其30天宽限期在10月29日截止。

网媒“香港01”10月底报道，许家印将位于香港山顶布力径的豪宅抵押，主要用作偿还10月3日已本息到期、正处于宽限期的2.6亿美元债券。