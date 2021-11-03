中国工信部促美撤回吊销中国电信牌照决定

中国工业和信息化部（工信部）今天（3日）发表声明，反对美国以国家安全考虑为由吊销中国电信美洲子公司在美国的牌照。

据中国工信部于官网发布的声明指，注意到美国联邦通讯委员会（FCC）于10月26日投票决定吊销中国电信美洲子公司的214牌照，并对此表示坚决反对。

声明表示，中国电信美洲子公司已在美运营近20年，一直遵守美国法律法规及监管要求，按照商业化原则为美国境内客户提供优质服务。

声明谴责美国在未列出该企业具体违法事实的情况下，仅凭主观揣测及怀疑就吊销其牌照，并认为该做法不符合美国市场化国家的形象，也损害了包括美国用户在内的全球消费者的正当权益。

声明指出，近年来美国不断以国家安全为由，滥用国家权力打压中国企业，严重破坏国际贸易规则。声明敦促美国撤回吊销中国电信牌照的决定，停止泛化国家安全概念，将经济问题政治化的错误做法，为中国企业在美投资经营提供公平、非歧视的环境。

声明最后表示，中国将继续采取必要措施，维护中国企业的正当权益。

据央视新闻报道，中国电信也于今天发表声明称，该公司在中国及包括美国在内的相关国家和地区一直坚持合规运营，遵守当地法律。中国电信表示，联邦通讯委员会的决定缺乏正当理据，损害了中国电信美洲公司的正当权益，并将与中国电信美洲公司保持联系，关注事态发展，沟通相关业务所受的影响及解决方案。

美国联邦通讯委员会在今年6月曾投票一致通过计划，禁止美国电信公司使用中国公司的设备。根据当时获得初步批准的拟议规则，联邦通讯委员会还可以撤销之前发给中国公司的设备授权。之后今年10月，美国撤销中国电信美国子公司在美国的运营授权。