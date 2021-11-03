顾诵芬、王大中获中国国家最高科技奖

2020年度中国国家科学技术奖励大会今天（3日）在北京举行，中国科学院院士、中国工程院院士，“歼8之父”顾诵芬，中国科学院院士、国际著名核能科学家王大中，共同获得2020年度国家最高科学技术奖。

公开资料显示，顾诵芬生于1930年，是著名的飞机设计大师、空气动力学家。1951年毕业于交通大学航空工程系，1991年当选为中国科学院院士，1994年当选为中国工程院院士。

顾诵芬先后参与主持了歼教-1、初教-6、歼-8和歼-8Ⅱ等机型的设计研发，并主持研制歼八、歼八II超音速歼击机，被誉为“歼8之父”。

王大中生于1935年2月，1958年毕业于清华大学工程物理系。曾任清华大学核能技术研究所所长、清华大学校长。1993年当选中国科学院院士。

王大中是国际核能领域的著名学者、战略科学家，致力于发展具有固有安全特性的先进核能系统。他带领产学研联合团队实现了中国高温气冷堆技术从跟跑、并跑到领跑的整体发展过程，为中国在先进核能领域逐步走向世界前沿奠定了重要技术基础。

据中新网报道，2020年度国家科学技术奖共评选出264个项目、10名科技专家和一个国际组织。除顾诵芬、王大中获得国家最高科学技术奖之外，还评选出国家自然科学奖46项，国家技术发明奖61项，国家科技进步奖157项。

其中，拥有近50年呼吸疾病研究前沿经验，以钟南山、何建行和冉丕鑫为带头人的钟南山呼吸疾病防控创新团队，获得2020年度国家科技进步奖创新团队奖。

中国国家科学技术奖包括国家最高科学技术奖、国家自然科学奖、国家技术发明奖、国家科学技术进步奖和国际科学技术合作奖五大奖项，其中最引人注目的是国家最高科学技术奖。自1999年设立至今，共有33位科学家登上了中国科技界的最高领奖台。