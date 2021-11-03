江苏常州市民超市排队抢购物资

江苏省常州市部分大型超市，今天出现民众排队抢购生活物资的场景。

据极目新闻报道，网传图片可见，在常州一家大型超市内，挤满了抢购生活物资的市民，一位市民的推车内堆满了面条、蔬菜以及食用油。另一张图片显示，等待结账的市民在超市中排起了长龙。

常州一家大型超市内挤满了抢购生活物资的市民，一位市民的推车内堆满了面条、蔬菜以及食用油。（互联网）

常州市天宁区一家大型超市工作人员告诉极目新闻记者，今天一大早，超市就涌进了大批抢购生活物资的市民，最高峰时排队结账要等待近2个小时，大家购买最多的主要是米、面、油。

另一家大型超市工作人员告诉记者，超市里人山人海，几百个推车都不够用。

常州市商务局工作人员受访时指出，之所以出现上述情况，主要有两个原因，一来可能是过度解读商务部印发的《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》，另一个原因，则是常州市报告新增了三例本土冠病确诊病例。

目前，常州商务局已初步对市内生活物资供应情况做了调查，各大商超、菜市场供应基本正常。工作人员呼吁市民理性购物，不必过于紧张。

中国商务部前天发文“鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况的需要”，引发舆论各种猜测。官媒《经济日报》昨天指出，通知主要是针对疫情防控，网民不必过度解读。

自上月中旬以来，中国大陆多地出现本土疫情，目前已涉及十余省份。常州市昨天新增了三例本土确诊病例。