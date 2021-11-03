美学者预测大陆攻台锁定东沙等外岛可能性较高

美国外交政策圈近来在激辩一旦中国大陆对台动武美国是否会出兵干预的议题，美国一名防务专家指出，相较于台湾本岛，北京锁定东沙等台湾外岛的可能性较高。

美国智库卡托研究所（Cato Institute）国防外交政策高级研究员卡彭特（Ted Galen Carpenter）周二（2日）在美国《国家利益》（The National Interest）杂志发表文章指出，美国外交政策圈辩论有关美国保护台湾免受大陆进攻的承诺，都仅聚焦在台湾本岛，他认为焦点需要扩大，把台湾外岛，如金门、马祖也考虑进去。

卡彭特认为，比起对台湾本岛进行全面进攻，北京对台湾宣称拥有主权、但仅离大陆海岸几公里的岛屿采取有限行动，才是更有可能发生的事情。对于北京来说，这样做虽然大胆，却是一个测试美国保护台湾决心程度和可靠性的有效且低风险方法。

卡彭特说，他在去年6月及今年2月发表的文章中，已提出北京攻占台湾偏远岛屿（金门、马祖）的危险性，但很少分析人士关注这种可能性。他指这两个岛屿是可能的目标，但可能会唤起美国上世纪50年代的冷战记忆，当时中美两度差点爆发冲突，即发生在金门的第一次和第二次台海危机。他因此认为位于台湾西南近480公里的东沙群岛被大陆锁定的机率较高。

卡彭特进一步以解放军军机绕台之举为例，指大陆解放军派遣军机进入台湾防空识别区的次数越来越多，而其中绝大多数都发生在临近东沙群岛的台湾西南防空识别区。

卡彭特写道，大陆领导人已多次暗示台湾，表示大陆对两岸统一已经“失去耐心”。大陆也更频繁地在台湾邻近地区展示军力，规模也越来越大。越来越多迹象表明，北京已经认定若不采取行动，就只能眼睁睁地看着两岸统一的前景越来越远。

卡彭特分析，若大陆能攻占东沙或台湾其他外岛，这将会是对台美的警告，凸显大陆对统一的严正态度。由于大陆是对台湾外岛而非本岛发动攻势，引发美国强力军事反应的机率也较低。

卡彭特解释，中国大陆国家主席习近平及中共领导层怀疑美国是否会承担与大陆爆发毁灭性战争的风险，去保护几个台湾宣称拥有主权的小岛，这种怀疑是合理的 。他认为，美国总统拜登恐怕很难在此事得到美国民众的支持，而中国官员很可能也明白这一点。

但卡彭特呼吁在危机来临前，美国必须要将更多注意力放到台湾外岛上。他说，即使占领东沙群岛是一个大胆、并非无风险的举动，但大陆依然能把危险升级的责任推到美国头上，并同时发出大陆对两岸统一的决心及耐心耗尽的强烈信息。

美国智库“新美国安全中心”10月26日曾发布报告模拟一个场景，即中国大陆控制了东沙群岛，并捕获500名台湾士兵。报告显示，在该演习中，美国和台湾军队将很难对大陆的行动做出有效的军事反应，来让解放军撤退。

专家认为，最好的选项是在大陆进攻前先行警告后果，把外岛变身“毒蛙”，让大陆在试图夺岛之初就承受军事、经济和政治上的惨痛后果。