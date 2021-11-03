台外交部：接受国际标准是加入CPTPP重要指标

台湾外交部今天（3日）针对莱猪问题发表声明指，台湾是否接受国际标准履行承诺，是各国观察台湾的重要指标；若“反莱猪”公投通过，将严重影响台美经贸关系。

据台湾外交部网站，声明说，自从台湾决定开放符合国际安全标准的美国产猪肉后，已赢得美国政府、国会及产官学各界的公开肯定，也符合台湾经济及总体战略目标。

声明进一步指出，台湾是否接受国际标准履行承诺，是台湾加入《跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）等国际经贸机制时，各国观察台湾的重要指标。

声明说，全世界100多个国家都接受含微量莱剂、符合安全标准的猪肉。台湾在前总统马英九执政时期也开放含微量莱剂、符合安全标准的美国牛肉进口，民众食用九年以来，事实证明安全无虞。且CPTPP的11个会员国，也都准许进口符合莱剂安全标准的猪肉。

声明指出，美国目前虽不是CPTPP会员国，但各国都在关注台湾的态度。此外，美猪进口也是台美之间的重要议题，政府致力建构更稳定的台美贸易伙伴关系。

声明说，若禁止符合国际安全标准的美国猪肉进口公投通过，势必将严重冲击台美经贸关系，台湾如何看待自己的承诺也将受到质疑，并影响各国对台湾是否接受国际标准的看法。

声明最后呼吁台湾各界人士，切勿进行“反国际安全标准的美猪进口”议题的政治操作，“将一党之利置于台湾利益之上”。

台湾行政院长苏贞昌昨天受质询时一再强调反莱猪台湾就无法加入CPTPP。但台湾外交部次长俞大㵢今天说，莱猪不是台美唯一的议题，不会影响台美关系多元发展。