钟南山：目前仍要持续性争取零感染

中国工程院院士、著名呼吸病学专家钟南山今天（3日）再就中国冠病疫情防控发声，称中国在目前情况下仍需持续性争取零感染。

据《中国日报》报道，钟南山今天在2020年度中国国家科学技术奖励大会后受访时作上述表态。

以钟南山、何建行和冉丕鑫为带头人的钟南山呼吸疾病防控创新团队，今天获得国家科技进步奖创新团队奖。

钟南山指出，中国防得再好，也不可能没有感染，“你不可能消灭病毒，但是我们可以把病毒引起的感染危害缩到最小，所以争取零感染在目前这个情况下还是需要的。等病死率明显降低、全民充分打了疫苗、且社区的防护、个人的防护都形成习惯后，逐渐形成常态。”

对于中国本轮多点散发的疫情，钟南山认为，疫情扩散面积较广，涉及省份较多，估计（病例）还会再增加。

他说，现在估计距离疫情的峰值还有一段时间，但不会太长，现在算起来一个月基本是应该可以考虑能够控制。

与全球多国相比疫情不算严重的中国，在多国纷纷放弃清零政策的环境下仍坚持实施清零抗疫模式，引起国际媒体多番讨论，也有声音质疑清零政策成本过高。

钟南山昨天接受中国国际电视台（CGTN）采访时说，在目前的情况下，相较于感染后再治疗，中国采取的“零传播政策”并非成本过高，而是一种低成本的做法。

他还说，中国的这种防疫策略会持续多久，取决于世界其他国家的疫情防控，“中国做得再好，只要有开放、有输入，肯定还会有传播”。

