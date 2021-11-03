腾讯宣布三款自研芯片取得进展

腾讯今天（3日）首次披露芯片研发进度，并宣布目前已有三款自研芯片取得进展。

综合路透社及澎湃新闻报道，腾讯控股高级副总裁汤道生今天在“2021腾讯数字生态大会”上宣布三款芯片研发进展，分别是AI推理芯片“紫霄”、视频转码芯片“沧海”和智能网卡芯片“玄灵”。此外，腾讯还正式宣布云原生操作系统“遨驰”。

腾讯公司副总裁、腾讯云总裁邱跃鹏在相同场合介绍称，AI推理芯片“紫霄”，性能相比业界提升100%，目前已经流片成功并顺利点亮；视频转码芯片“沧海”，压缩率相比业界提升30%以上；智能网卡芯片“玄灵”，性能相比业界产品提升四倍。

据腾讯云微信公众号发布的新闻稿，汤道生在演讲时称，芯片是硬件中最核心的部分，也是产业互联网最核心的基础设施；腾讯会一直进行积极探索，并做长期投入。

汤道生昨天受媒体采访时表示，芯片自研的投入是由需求驱动。“我们会更清楚做芯片背后的理由是什么，为什么要这么做，这都会指引我们在哪些方面去投入。”

他指出，除了芯片自主研发，腾讯也将与已有的芯片厂商紧密合作。通过硬件和芯片的设计来减少在虚拟网络下，基础设施使用的能耗。

在今天的演讲中，汤道生还表示，腾讯未来将打造用户、技术、安全和生态四大引擎，助力各行各业，发掘数字化新动能。在生态引擎方面，未来三年，腾讯将投入超过200亿（人民币，下同，约42亿新元）资源，培育超过1000家年收入突破一千万的伙伴企业。

据公开资料，腾讯之前曾投资云端AI芯片企业燧原科技。目前，燧原科技发布第二代AI芯片，并预计在今年底量产。腾讯2020年还成立了专注芯片研发的蓬莱实验室，旨在实现芯片端到端设计、验证全覆盖。