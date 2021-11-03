中国外交部批美滋扰打压赴美中国学生学者

继中国教育部发消息提醒赴美留学生注意安全风险后，中国外交部今天（3日）批评美国无理滋扰打压中国学生、学者，试图在中国赴美留学人员中制造寒蝉效应。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人汪文斌在例行记者会上说，近期中国赴美留学、访学人员被美方无理滋扰打压的事件频繁发生，据不完全统计，今年8月以来就有近30名中国赴美留学、访学人员遭受不公正待遇，还有许多人被美方以粗暴方式滋扰盘查，且这些盘查远远超过美国声称的正常执法范围。

汪文斌指出，美国一方面声称欢迎中国留学生，一方面又继承上届政府的遗毒，一些执法部门和人员继续大肆泛化国家安全概念，无理滋扰中国学生、学者，试图在中国赴美留学人员中制造寒蝉效应。

他指责说，这种做法对中美关系稳定健康发展有百害无一益，也违背美国领导人所讲的无意同中国进行新冷战的表态。

汪文斌敦促美国为中美人文交流与教育合作营造良好氛围，提供必要的条件，并强调将坚定维护中国赴美留学人员的正当合法权益。

中国教育部昨天发布消息，指美国已在8月启动专项行动，强化对中国赴美留学的理工科人员审查力度，要求赴美留学生注意安全风险。

环球时报上个月曾报道，因未按时提交必要材料，美国纽约州立大学布法罗分校至少30名中国籍留学生F-1签证失效，开学仅一个月就面临被驱离的尴尬境地。

上述报道称，据留学行业反映，这起事件可能是美国单一高校最大规模的一场“集体劝退”。中国驻纽约总领事馆已介入协调，并告诫留学生遵守规章、留意关键信息，同时保护自身权益。