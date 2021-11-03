中国称应对气候变化需行动而非空洞语言

美国总统拜登指责中国在气候变化问题上不努力，中国回应称，应对气候变化需要的是切实行动，而非空洞语言。

据澎湃新闻报道，中国外交部发言人汪文斌今天（3日）主持例行记者会时发表以上言论，并表示，中国应对气候变化的行动是实实在在的。

他指出，就在拜登发表言论的一天之内，中国又新增造林面积约9800公顷，新增光伏装机约九万千瓦，并正在开工建设一批总规模近3000万千瓦的大型风电光伏项目。

他说，中美曾共同努力促成《巴黎协定》，却因为美国曾经放弃，影响了全球气候治理和协定的全面有效实施。

他也呼吁美国切实承担起应尽的责任，尽快提出并认真执行具体的减排政策措施，兑现出资承诺，不要再朝令夕改。

另外，针对拜登在联合国气候变化大会（COP26）上为特朗普政府退出《巴黎协定》致歉，汪文斌呼吁美国应正视历史责任，保持政策的连贯性，展现更大的雄心和行动，率先承担大幅减排义务，在资金、技术、能力建设等方面，帮助发展中国家提高应对气候挑战的能力。

他也希望美国尽快出台有关2030年前温室气体排放量减半的具体实施方案和路线图，并确保美国未来的气候政策不再出现倒退。

拜登昨天在离开联合国气候峰会时，再次公开抨击中国和俄罗斯领袖缺席COP26，指责他们没有表现出领导力。他还称中国国家主席习近平的缺席为“一大错误”。