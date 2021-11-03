下午察：李子柒是社会主义新农村的农民？

被称为“中国境外第一网红”的李子柒，最近沉寂一段时间后，再次成为中国亿万网民的谈资。

事情是这样的：自7月中旬起，李子柒便停止更新视频。要知道，热度是网红的生命线，长时间的断更，相当于自降热度，也等同斩断财路。更何况李子柒是大名鼎鼎、享誉中外的网红，突然停更，损失的收入不是市井小民可以想象的。因此，在广大吃瓜群众看来，这当中显然是出了问题。

至于是什么问题，众说纷坛，当时有人说李子柒身体出了状况，也有人指李子柒犯了职业倦怠，但网络上有更多声音认为，李子柒会停更，或许是陷入了与资本的博弈。确实，这一说法是有迹可循的。

李子柒助理8月底突然在社交媒体发文，大意是李子柒想要提升自己，打算好好沉淀一番。

“关于更新。七姐（李子柒别称）这几年埋头做内容忽略了很多现实问题的东西，现在需要整理清楚。也相信都会好好整理清楚。都晓得老七高中都没毕业，现在也需要不断的学习，学习各种学问、手艺，是好事。”

李子柒助理8月26日在微博发文称，“七姐（李子柒别称）这几年埋头做内容忽略了很多现实问题的东西，现在需要整理清楚”。（李子柒助理微博截图）

同时，助理也透露有人冒充李子柒发短信诈骗，提醒民众不要被骗。

接着不久后，李子柒发文称：“大清早报了个警！”这句话瞬间让全网炸锅，并迅速登上微博热搜。据中国媒体报道，李子柒随后还在回复网民评论中写道：“太可怕了！资本真的是好手段！”虽然她秒删这则留言，但这句话已经被眼尖的网民注意到。

后来，网络上爆出歌手王菲的前夫李亚鹏挖走了李子柒的全部团队成员；李子柒助理否认此事，并称李子柒“在整理公司和第三方公司的问题”。至此，许多网民都推测，李子柒或与背后公司发生了矛盾。

李子柒助理于9月13日也在微博发文称，李子柒“在整理公司和第三方公司的问题”。（李子柒助理微博截图）

与资本陷入博弈

果不其然，上周一（10月25日），李子柒以自己旗下公司的名义控告她的行销公司杭州微念及其负责人刘同明，原因是不满微念给予她的持股、分红等待遇；微念随后则发声明回应，证实收到法院诉讼通知，表示将依法应诉。

目前，该案件处于移送状态。孰是孰非，法院接下来的庭审会给出答案。不过，在舆论眼里，“李子柒是被资本榨干”“李子柒掀开了资本的‘遮羞布’”等说法占据主导位置，而一众官媒们似乎也认同于此。

就在李子柒起诉杭州微念的前几天，李子柒登上了中国央视人物访谈节目《鲁健访谈》。要知道，不是任何网红都能获得央视正式采访的，而且还是长达26分钟的专访。

在节目中，李子柒谈到了自己的知识产权，称她无意参与利益争夺：“我觉得李子柒这三个字，对于我来说，它最重要的是什么，因为我这些年，几乎是埋着头做内容，我是挺想保护它的，甚至我是不想让它以后，所谓的什么太高的商业价值，因为我觉得这些东西都是双刃剑，而我想要保护的仅仅是这个名字而已。”

李子柒也一脸坚定地说，自己最不缺的是勇气，但她并不是一个赌徒，在行动前都会做好准备，“一件事情你既然决定做了，那你一定要把它做到，你能够尽力做到的最好”。在外界看来，李子柒此番信心喊话，除了是说给自己听，另一个对象，明显就是与她有法律纠纷的资本方。

中国央视人物访谈节目《鲁健访谈》于10月22日播出了李子柒的专访。（视频截图）

不过，李子柒想要传达的信息不止于此，她还说，未来将主要做好三件事：第一件事是跟乡村振兴和共同富裕相关的事情；第二件事是把“非遗”的传统文化做更好的传承和传播；第三件事是想要更好的引导青少年，不希望青少年说自己想当网红，而是能够树立正确的价值观。

又是乡村振兴，又是共同富裕，又是青少年引导——李子柒的谈话“主旋律”意味十分浓厚。

从另一个角度看，这似乎也表明官方力挺李子柒——在李子柒与杭州微念正卷入官司之际，是前者受邀上了一个全中国人民都会观看的节目。

和其他与资本沾上的演艺圈大腕、流量明星比较起来，李子柒究竟有何魅力，让官方选择对她保驾护航？

YouTube订阅人数逾1600万

现年31岁的李子柒，以“古法风格”形式发布原创美食视频而被人熟知，2016年起在微博爆红。不过，在网红多如繁星的中国，李子柒严格来说还不算是真正的网络大咖。

让李子柒鹤立鸡群的，是她在美国影片分享网站YouTube（中国称油管、Y站）上的地位。2017年下半年，李子柒转战YouTube后，马上收割全球各地的粉丝，短短四年，她在YouTube上的订阅人数已超过1600万。由于YouTube在中国大陆被封，李子柒的千万粉丝因此也绝大多数是外国网民。

1600万是个什么概念？中国环球电视网CGTN，在全球各地有160多个国家或地区播放或转播它的节目，YouTube订阅人数只有260万。至于号称全球影响力最大媒体之一的美国有线电视网CNN，在YouTube上有1290万订阅者，英国广播公司则有1090万，两者都与李子柒有一定的差距。

李子柒目前在YouTube上的订阅人数高达1630万。（Youtube截图）

此外，李子柒目前在Youtube上载的128支视频中，点击率最低的一期视频是320万次，最高的一期已逾1.02亿次，全部内容的累积观看次数更超过25亿次。这些数据表明，如果不包括中国境内，李子柒目前已是境外华人世界影响力最大的网红。

难怪有人调侃，李子柒一人“打败”了中国所有外宣机构。不过，官方显然对此并不在意，反而认可她讲好了“中国故事”，是中国文化输出的成功案例。央视就曾于2019年12月评价李子柒说，她虽然在视频中没有一个字夸中国好，“但她讲好了中国文化，讲好了中国故事”。

至于何谓“中国文化”“中国故事”，央视并没有进一步说明。不过，纵观李子柒的视频，可以发现她的视频题材涉猎面很广，除了以传统烹饪方法制作美食，还以传统手法制作胭脂、染衣制衣、文房四宝等。但最让人留下深刻印象的，莫过于她身着一袭飘逸汉服，在山间取泉水，在田野劳作等。

如此超然脱俗的场景，加上返璞归真的镜头语言，李子柒不仅为中国网民提供了一种逃逸现代工业城市生活压力的途径，也为欧美网民塑造了神秘、梦幻、美好的中国想象。

在其中一部视频里，李子柒在田野劳作时，身旁有小狗和小羊。（视频截图）

李子柒在采集花瓣时，身穿红色古装。（视频截图）

在中国微博上有1600万多万粉丝的共青团中央，2019年12月曾发表一篇题为《因为李子柒，数百万外国人爱上中国》的文章说：“一个中国传统美食博主，在某境外视频平台被700多万人（当时的订阅人数）关注，数千万人喜欢，美国人、俄罗斯人、澳洲人、越南人、意大利人、伊拉克人……因此爱上中国。”

文章还说，李子柒的火爆不是偶然。在视频高点击量的背后，是西方世界对崛起的中国的好奇。“他们以这个小姑娘（李子柒）的视频为窗口，探寻视频背后的中国传统文化的奥秘……我们希望，有更多的角度、更多的人可以让外国人了解我们这个民族、这个国家。”

中国平台经济的另一个参与者

其实，无论出于什么原因，李子柒的视频意境，引起了全球各地粉丝的共鸣，是实实在在的，也说明人类对追求美好、纯真、淳朴的情感彼此共通。

当然，质疑李子柒的声音也一直存在，有人认为她过度包装形象，有人觉得她美化农村、杜撰虚假生活，更有人觉得她文化输出是假、商业带货是真——2020年，“李子柒”牌螺狮粉的单品销售额就达5亿元人民币（1亿新元）。

无论如何，此刻的李子柒，身份已经不再仅仅是一名网红，也从来不是一名单纯的农村姑娘，和粉丝们存在的那个现实世界——资本驱动、政治博弈紧张的世界——脱钩。

她在央视专访中说，她觉得自己是一名“社会主义新农村的农民”，似乎让人们看清在镜头背后，李子柒只是中国平台经济的另一个参与者，一方面被盈利机器所纠缠，另一方面，也免不了要拥抱中国的政治主旋律。