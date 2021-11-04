美军最高将领：美国绝对有能力保卫台湾

美国最高军事将领表示，他不认为中国大陆在未来一两年内可能攻打台湾，但他表示，如有需要，美国绝对有能力保卫台湾。

据美国之音报道，美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）将军周三出席阿斯彭安全论坛，在被问到中国大陆是否准备在不远的将来对台湾采取行动时，他说：“根据我对中国的分析，我不认为（大陆对台湾采取行动）可能在不远的将来发生——不远将来的定义是6个月、12个月，也许24个月，这样的时间窗口。”

不过他补充道：“尽管这么说，中国毫无疑问在建设能力好为其国家领导人提供那些选项，如果他们选择在未来某个时候这么做。但是不远的将来？可能不会。不过任何事都可能发生。”

在被问到美国是否有能力保卫台湾时，米利表示“毫无疑问”。他说：“我们绝对有能力在世界范围内做所有这些事，如有需要，也包括（保卫台湾）。”

米利发表上述看法之际正值台海紧张局势加剧。拜登政府对北京派遣军机绕台的行为表示关切，并表示对台湾的承诺“坚如磐石”。北京称台湾问题是中国内政，指责华盛顿向台独发出错误信号。

美国长期以来在是否在台湾遭受大陆进攻时协防台湾的问题上采取“战略模糊”策略。拜登上个月曾表示，如果台湾受到大陆攻击，美国会保护台湾，但是白宫随后重申，美国的政策没有改变。

但是随着大陆军力不断增强、对台湾的军事压力日增，美国政界主张在协防台湾问题上更为明确的呼声也越来越大。

美国国会众议院情报委员会主席希夫（Adam Schiff）周三在阿斯彭安全论坛上被问及台湾问题时说：“我认为我们需要更明确地表示我们保卫台湾的义务。我也认为，我们需要向台湾提供能够自我防卫的所需资源。”他说，美国也需与盟友合作建立更强的国际威慑，向中国大陆明确表示试图以武力占领台湾将会付出高昂代价。

据报道，米利将军在论坛上也被问到美国在防卫台湾问题上是否从战略模糊转向战略清晰，以及这么做是否带有风险，但是他回避了这个问题。

不过他说，“战略模糊”政策基于《台湾关系法》和美中三个联合公报，到目前为止都是成功的。他表示，未来是否会做出改变需经过深思熟虑，“但目前我们的政策还是现有政策，在可预见的将来也将继续如此。”

他说，美国政府的政策是，台湾与中国大陆之间的任何分歧都应根据两岸人民意愿和平解决。

米利将军也回应了有关中国试射具有核能力的高超音速导弹试验的问题。《金融时报》上月初报道说，中国今年8月试验了一枚具有核能力并能绕地球在太空低层轨道飞行的超高音速导弹，这让美国军事和情报官员感到吃惊。

米利说，从狭义上来说，中国的试验不是“斯普特尼克时刻”，因为高超音速不像前苏联发射的斯普特尼克人造卫星那样是新鲜事物，但是他表示，这是“一个非常重大的试验”，凸显了中国过去几十年来军事能力和技术的全方位快速发展。

他说：“我们正在目睹全球地缘战略力量的最大转变之一......在我看来，我们正在进入一个可能相比过去40年到70年间在战略上更加不稳定的世界。那是什么意思呢？这意味着我们将不得不重视维护世界大国的和平。”