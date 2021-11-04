恒基地产以创纪录508亿港元 赢得港黄金地块

香港恒基兆业地产有限公司以创纪录的508亿港元（约88亿新元），赢得香港维多利亚海港沿岸一块黄金地块的竞标；这也刷新了香港政府土地拍卖金额，超过了先前由新鸿基地产创下的420亿港元的纪录。

据报道，这黄金地块为中环新海滨三号用地。早前，接受彭博社调查的地产分析师对该地块的估价在370亿至550亿港元之间。

彭博社指出，由于该地块位于中环海滨黄金地段，港府在做出批地决定时，将竞标方递交的设计方案也纳入考量。这也是港府首次考虑非价格因素。竞标方的设计和地价因素各占50%。

这一地块位于标志性的香港国际金融中心与维港摩天轮之间，包括目前由中环邮政总局大楼占用的地块。地皮面积47967平方米（516310平方英尺），总建筑面积可达约15万平方米。

根据港府的声明，恒基地产计划兴建三座建筑物，最接近海滨的建筑物将作多用途之用，另外两座则作办公室用途。项目还将提供草坪、缓跑径及户外空间予公众使用。恒基地产在声明中称，项目将分两期开发，将分别于2027年和2032年完工。

港府表示，政府的愿景是将三号用地打造成香港的崭新地标，一个以人为本、着重可持续发展和城市设计，以及与四周环境融合的典范。声明称，此次招标共接获六份标书，其中四份标书未达到价格和非价格须同样合格的基本要求。港府未说明具体投标人有哪些。

彭博社分析，虽然土地拍卖的成功展现了对香港商业地产市场的信心，但由于需求显现疲态，未来吸引租户可能会面临困难。

随着弹性工作制的推广，传统上作为主要办公楼租户的跨国金融机构减少了办公面积。过去一年缩小办公面积的机构包括法国巴黎银行和星展集团等。

混合办公安排逐渐成为许多公司的常态，未来对办公楼的需求定将下降。高力国际预计，由于租户寻求降低开支，预计2021年租金下降7%。

令情况更糟的是，随着新开发项目的完工，未来几年中环商务楼的供应将会增加。恒基地产有一栋35层的大楼将于2023年完工，而长实集团在附近也有一个项目将于同一年竣工。

据仲量联行，中环写字楼空置率已开始走高。4月份区内空置办公楼占比达7.3%，自上年同期的5%有所上升。

