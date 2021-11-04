中国发改委连发数条涉煤消息 约谈散布煤价不实信息媒体

中国国家发改委昨晚（3日）连发五条和煤炭有关的消息，包括国有企业相继主动下调煤价，约谈散布煤炭价格不实信息的媒体，多个产煤大省清理整顿存煤场所，打击利用违规存煤场所囤积居奇、哄抬煤价等行为。

据中国国家发改委微信公众号发布的消息，国家发改委昨晚约谈《期货日报》，针对其发布的关于煤炭保供稳价工作的失实报道，要求其严守真实、客观、公正原则，严禁捏造、散布煤炭相关不实信息。对于失实失范报道线索，国家发展改革委将转请宣传主管部门依法依规予以处理。

发改委未具体说明《期货日报》因哪则报道被约谈。

据《期货日报》官网介绍，该报总部在河南省郑州市，是“中国期货市场权威的新闻中心和信息载体”。

发改委还发文称，继内蒙古伊泰集团、蒙泰集团、汇能集团和兴隆集团等多家民营企业主动下调坑口煤售价后，国家能源集团、中煤集团等国有企业也相继主动下调煤价。

国家能源集团、中煤集团是中国第一、第二大煤炭集团。内蒙古伊泰集团、蒙泰集团、汇能集团和兴隆集团的煤炭资源多集中在内蒙古。

另外，根据国家发改委等部门关于开展煤炭产地存煤场所清理整顿工作的部署，山西、内蒙古、陕西开展专项整治行动，全面摸排辖区内存煤场所，分类加强监管和清理整顿，清理取缔未经批准以及未办理用地、环保、安全等手续的存煤场所，严厉打击利用违规存煤场所囤积居奇、哄抬煤价等非法牟利行为。

发改委还发布了最新存煤和产量数据。随着全力推动煤炭增产增供，提高电煤供应和调运能力，10月份以来全国电厂供煤持续大于耗煤，存煤水平快速提升。全国电厂存煤11月2日突破1.1亿吨，较9月底增加超过3100万吨。

发改委指出，尤其是10月19日以来，电厂供煤屡创新高，供煤大于耗煤最高达到230万吨，电厂存煤快速攀升，将有力保障发电供热用煤需求，确保群众温暖过冬。

此外，为保障和督促煤炭中长期合同签约双方积极足量履约、规范长协煤流通秩序，发改委昨天组织召开全国长协煤流向监管工作视频会议，强调强化长协煤流向监管、督促签约双方积极履约，对做好今冬明春乃至今后能源保供工作有重要意义。

