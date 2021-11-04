美国防部上调中国核弹头数量预测2030年或有1000枚

美国国防部昨天（3日）大幅度调高对中国下来几年的核弹头数量预测，估计中国到了2027年可能有700枚，到了2030年则可能有1000枚，远远超出去年的预测，即2030年前拥有超过400枚。

综合路透社和《华尔街日报》报道，新预测仍低于美国现有的核弹头数量，即3750枚。

国防部在报告中说：“在接下来的10年里，中国的目标是实现核力量现代化、多样化并将之扩充。”报告也指中国已经开始建造至少三个洲际弹道导弹发射井。

五角大楼也对中国大陆日益强大的军事力量，以及中国大陆在处理台湾问题方面制定选项表达关切。

一名美国高级国防官员拒绝就中国大陆是否在制定上述选项做出推测，也拒绝说出美国是否认为两岸存在发生武装冲突的短期或中期风险。

这名官员在简报中提到了中国大陆可能制定的选项，包括联合封锁措施、全面两栖攻台、空袭和导弹袭击或网络攻击、取得离岛的控制权，但拒绝说明当中哪一个选项最有可能会发生，或者是所有选项是否都有可能发生。

中国官方已设下到本世纪中叶全面建成世界一流军队的目标，并在去年提出加快国防和军队现代化，加快机械化信息化智能化融合发展，确保2027年实现建军百年奋斗目标。

美国国防部官员认为，这将让中国大陆在采取行动处理台湾问题时，拥有更好的综合能力。这名官员说：“如果他们实现了2027年的这些目标，一旦发生与台湾有关的突发状况，他们就可以展开更有效的军事行动。

美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）同日在一个安全论坛上说，他不认为中国大陆在未来一两年内可能攻打台湾，但如有需要，美国绝对有能力保卫台湾。

在被问到中国大陆是否准备在不远的将来对台湾采取行动时，米利说：“根据我对中国大陆的分析，我不认为（大陆对台湾采取行动）可能在不远的将来发生——不远将来的定义是6个月、12个月，也许24个月，这样的时间窗口。”