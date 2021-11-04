多地民众抢购 中国官方称粮食库存处历史高位

中国商务部周一发通知鼓励家庭储存生活必需品、引发民众“两岸将开战”的猜测，多地出现民众抢购必需品热潮，中国国家粮食和物资储备局官员昨天强调秋粮收获接近尾声，全年丰收已成定局，粮食库存处于历史高位，市场供应有保障。

中国国家粮食和物资储备局粮食储备司司长秦玉云昨天（11月3日）接受央视采访时说，当前粮食库存总量充足，处于历史高位，特别是小麦和稻谷两大口粮品种占总库存的比例超过70%。

他以小麦为例说，在连年丰收的形势下，库存持续增加，目前可满足一年半的消费需求。

秦玉云说，目前中国粮食完好仓容超过1.3万亿斤，应急保障能力也显著增强，粮食应急加工企业达到5500多家，36个大中城市及市场易波动地区成品粮油库存保障能力都在20天以上。

在粮油加工能力方面，他指出，中国每天可以加工稻谷150万吨、小麦80万吨，也就是说，"如果按每人每天吃一斤粮测算，一天加工出来的米面够全国人民吃两天"。

中国商务部本月1日发文“鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况的需要”，引发舆论各种猜测。

虽然官媒《经济日报》过后指出，通知主要是针对疫情防控，网民不必过度解读，商务部消费促进司司长朱小良也强调目前各地生活物资货源充足，但中国多地过去几天还是出现民众对粮油等生活必需品的抢购潮。

据极目新闻昨天报道，网传重庆、河南郑州、江苏常州和启东、安徽蚌埠等多地近日出现抢购潮，排队购物结账似乎成了各大商超的日常。

报道称，上述多地的超市、市民和商务部门均证实连日来确实出现不同程度的市民抢购情况，但未发现生活物资短缺、供应断档。多地商务局呼吁市民不必过度紧张，无需盲目囤货，造成不必要的浪费。

对于出现抢购潮，常州市商务局工作人员受访时指出主要有两个原因，一来可能是过度解读商务部印发的《关于做好今冬明春蔬菜等生活必需品市场保供稳价工作的通知》，另一个原因则是常州市出现了新增本土冠病确诊病例。

