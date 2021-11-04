港媒：陆港有望下月免隔离通关 初期限广东活动

据香港媒体报道，香港旅客最早或能在下个月获准进入中国大陆而无需隔离，不过最初仅能在广东省内活动。

《南华早报》引述一位未具名中国卫生官员的话报道上述消息。该官员称，免隔离通关将设定每日配额，并使用旅客健康码系统，深圳将是唯一的通关口岸，初步试运行期间，旅客活动范围限制在广东省内。

消息人士说：“来自香港的旅客抵达深圳后，如果持有有效的健康码，并符合其他要求，他们可前往广东省其他城市，这些正在最后敲定中。”

报道引述上述官员的话称，如果香港政府能够顺利实施相关系统，首轮试运行可望于12月中旬启动。

报道称，香港和大陆的专家周二刚刚举行了会谈，预计下周将再次举行线上会议，以敲定旅客追踪机制以及他们的冠病风险等级分类细节。

冠病疫情去年初在香港暴发后，陆港两地基本上关闭了各口岸，只容许特定族群往来，包括运输生活必需品的货车司机。

港府为与大陆早日通关，已推出多项措施加強防疫安排，包括增加高危群組检测频率、取消大部分豁免检疫群组、以及要求所有市民进入政府场所必须使用“安心出行”流动应用扫描场所二维码等。

《南华早报》昨天还引述消息报道，香港国际机场也将对来往中国大陆及其他地点的旅客实行分隔管理，分开处理来自这两类地区的航班，以防交叉感染。方案仍待最后敲定。