中国会持续严防冠病疫情经非法渠道流入境内

中国会持续强化边境巡逻管控查缉，加强与毗邻国家移民边防部门执法合作，严防冠病疫情经非法渠道流入境内，流向中国内腹地区。

据中国澎湃新闻今天（4日）报道，中国国家移民管理局出台了系列措施，进一步强化口岸边境管控，精准做好今冬明春疫情防控工作。

这些措施包括加强封冻期界江界河值守管控，严防人员踏冰非法越境。严厉打击跨境违法犯罪活动，深入推进集中打击妨害国（边）境管理犯罪专项斗争，开展破坏边境物防技防设施违法犯罪专项打击，严打海上走私偷渡活动，严防跨境违法犯罪带入疫情。

其他措施包括，继续从严从紧执行外国人入境政策，并根据疫情形势变化，协同有关部门调整有关管理措施。严格落实涉冬奥人员入出境专区验放、封闭管理，落实全方位、全链条疫情防控措施，全力确保冬奥会疫情防控安全。

中国会继续从严从紧加强口岸管控，精准从严做好出入境航班、包机的通关保障；严格入境和在港船舶检查管理，继续实施非必要不登轮、不登陆、不搭靠政策；严格执行陆地口岸“客停货通”政策，对入境货车从严落实定线行驶、定点装卸、非接触式货物交接模式，严防病毒经由员工或货物输入传播。

中国也会继续严格执行从严从紧的出入境政策，引导公民非紧急非必要不出境；

国家移民管理局也部署要求全国移民管理机构和公安出入境管理部门，毫不动摇坚持“外防输入、内防反弹”的疫情总体防控策略，坚决克服麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，坚持“人、物、环境”同防，切实找漏洞、补短板、强弱项，精准完善、严格落实疫情防控措施，坚决守住外防输入关口。

