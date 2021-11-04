花旗准备申请设立全资拥有的中国证券子公司

花旗集团即将申请在中国设立一项投资银行业务，加入华尔街同行的行列，逐鹿中国开放的54万亿美元金融市场。

彭博社引述知情人士透露，花旗计划在未来几天提交一份牌照申请，以从事A股承销业务并为中国客户执行交易。知情人士也说，该公司还将在未来几周内申请期货牌照。

中国去年允许外国公司全资控股在华证券业务。在花了一年多时间退出一家中国合资公司后，花旗在设立自己的中国证券业务方面已经迟到。摩根大通在8月成为首家全资拥有中国证券业务的华尔街银行，高盛集团紧随其后，上个月也获批全资控股在华证券业务。

据报道，全球银行有宏大的中国扩张计划，希望在投资银行、资产管理、交易业务等各个领域深入发展。不过，随着中西方之间的政治紧张局势加剧，以及北京对私营部门的广泛打压，风险正在上升。

花旗集团也在寻求在中国发展财富管理和机构业务。今年6月，该行成为首家获准在中国开展业务的全球主要托管行。上个月，花旗宣布与广发银行合作，为大湾区的零售客户提供理财服务。

同时，该行已宣布计划退出中国及亚洲、欧洲、中东和非洲其他市场的零售银行业务。

外国银行也一直通过在境外为中国客户提供服务来赚钱。数据显示，花旗集团今年帮助中国公司安排了370亿美元的股票发行交易，仅次于摩根士丹利和高盛。