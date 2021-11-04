华为举行军团组建成立大会

华为公司在松山湖园区举行军团组建成立大会。员工透露，华为希望可以集结内部行业专家来将各个业务的潜力最大的挖掘出来，目前军团在组织架构上是独立组织，由创始人任正非亲自制定并督导。

据第一财经报道，华为心声论坛11月3日上线了一段视频，内容显示，2021年10月29日，华为公司在松山湖园区举行军团组建成立大会。

任正非现场喊话：“让任何人都不敢再欺负我们，我们在为自己，也在为国家……为国舍命，日月同光，凤凰涅槃，人天共仰！历史会记住你们的，等我们同饮庆功酒那一天，于无声处听惊雷！”

军团的成立被业内认为是华为在当下环境下所做出的组织变革。

任正非曾表示，“军团”模式来自美国互联网公司谷歌，是把基础研究的科学家、技术专家、产品专家、工程专家、销售专家、交付与服务专家全都汇聚在一个部门，把业务颗粒化，缩短产品进步的周期。

按照任正非对军团组织的定义：即通过军团作战，打破现有组织边界，快速集结资源，穿插作战，提升效率，做深做透一个领域，对商业成功负责，为公司多产粮食。其中，在今年3月，华为首次成立煤矿军团，由华为运营商BG原总裁邹志磊任董事长。

对于成立煤炭军团，任正非曾表示，“美国把我们从实体清单拿出去应该是非常困难的，我不是说不可能，但是极其困难，基本上我们不去考虑这个问题。而是踏踏实实把能做的产品与服务做好，让一部分客户相信我们。我们欢迎科学家，养得起天才，现在我们只想自己多努力，努力寻找能生存下来的机会。煤矿就是机会，这么多煤矿将来产生上千亿价值，上千亿可以养活多少人呀。”

任正非认为，煤矿也许会成为华为很重要的一个业务增长点。华为可以通过ICT技术与煤炭开采技术的结合，帮助煤炭行业进行数字化、智能化转型，实现“安全、少人无人、高效”的生产模式，也让煤矿工人以后工作可以“穿西装打领带”。

今年2月9日，华为与晋能控股集团有限公司、山西云时代技术有限公司等签署战略合作协议，联合成立的“智能矿山创新实验室”在山西太原揭牌。2021年4月，华为即成立“煤矿军团”这个组织。

而在成立煤矿“军团”之后，华为复制“军团”模式进入四个领域数字化。10月11日，华为发文，正式成立海关和港口军团、智慧公路军团、数据中心能源军团和智能光伏军团。

新成立的四个“军团”，一把手都通过内部公开竞聘产生：华为企业BG（业务集团）数字化与技术服务部原总裁荀速担任海关和港口军团CEO，华为政企业务部原常务副总裁马悦担任智慧公路军团CEO，华为中东地区部原总裁杨友桂担任数据中心能源军团CEO，华为数字能源技术有限公司（原首席运营官陈国光担任智能光伏军团CEO。杨友桂和陈国光两人均向华为数字能源公司总裁侯金龙汇报。

10月29日，华为通过官网发布2021年前三季度经营业绩，前三季度公司实现销售收入4558亿元人民币（961.49亿新元），净利润率10.2%。

去年，华为前三季度实现销售收入6713亿元人民币，同比增长9.9%，净利润率8.0%。相较之下，今年华为净利润率数字有所提升，但营收同比下降32%。

华为轮值董事长郭平表示：“整体经营结果符合预期，To C业务受到较大影响，To B业务表现稳定。我们将继续加强技术创新、研发投入和人才吸引，不断提升运营效率，我们有信心能够为客户和社会持续创造价值。”

可以看到，C端业务承压后，B端业务成为了华为接下来的重要“粮仓”。以煤矿军团的发展来看，目前正快速在行业中落地。

今年9月14日，中国国家能源集团和华为共同发布“矿鸿操作系统”，这是鸿蒙面向煤矿产业而推出的物联网操作系统。双方欲通过矿鸿，来助力煤矿产业的智能化、数字化转型，而首家应用的企业是神东煤炭集团，它是国家能源集团骨干煤炭生产企业，是中国首个2亿吨煤炭生产基地。

华为煤矿军团董事长邹志磊在当时的会议上表示，智能矿山建设本质是工业体系架构变革，唯有建设统一架构的工业互联网平台才能彻底解决问题。要实现智能矿山，就是要构筑数字世界里面的矿山数字孪生。华为智能矿山解决方案，采用分层解耦架构、基于华为云及矿鸿生态，使能煤矿智能化。矿鸿构建矿山统一接口、统一数据格式的底座，为矿山智能化奠定基础。

值得注意的是，这也是鸿蒙操作系统首次从To C领域扩展到了To B领域，在工业领域进行B端商业化试水。对于鸿蒙而言，这是拓展生态中非常关键的一步。

任正非在近期的讲话中还提到：“有几个天才少年加入了煤矿军团，反向使用5G，使井下信息更高清、更全面。”