浙江：到2025年农民年度分红达100亿元人民币

中国浙江到2025年将健全利益分配机制，建立基于村集体资产所有权的农户分配机制，分红村比例提高到15%以上，年度分红达到100亿元（人民币，下同，约20亿新元）。

据中新社报道，在杭州昨天举行的“建设示范区迈向新征程”新闻发布会上，透露上述消息。

据报道，示范区建设启动以来，浙江以数字化改革为引领，谋划推进农户“扩中”“提低”、26县跨越式高质量发展和“浙农促富”数字化场景应用建设等重点任务。今年前三季度，该省农村居民人均可支配收入28474元，同比增长11.6%；城乡居民收入比1.85，比上年同期缩小0.01。

针对谋划推进农户“扩中”“提低”，浙江省农业农村厅党组书记、厅长王通林说，浙江将聚焦财产性收入“补短”，深化赋权活权改革。

“农民财产性收入既是增收的短板，也是潜力所在。重点是在前期确权的基础上，充分做好活权的文章。比如在农村宅基地改革方面，积极争取推进全省域农房财产权（含宅基地使用权）抵押贷款和闲置宅基地闲置农房盘活利用试点，实施10万幢闲置农房激活计划。”

此外，浙江还将聚焦村富带民富“普惠”，深化集体经济改革。到2025年，浙江将健全集体经济增长长效机制，推进村经营性收入10万元以下情况全面消除、50万元以上占比超过50%，全省村级集体经济总收入1000亿元；健全先富带后富机制，充分发挥省共同富裕百村联盟作用，推广“大下姜”乡村联合体共富模式，鼓励行政村开展组团式、片区化联合建设，实现一村富向村村富提升。