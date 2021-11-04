办不办双城论坛？柯文哲：左右为难

对于今年台北、上海双城论坛办不办，台北市长柯文哲4日表示，两岸交流比断流好、对话比对抗好，但两岸现在真的不亲，而且美中对抗很激烈，现在为此左右为难。

据《中时电子报》报道，柯文哲接受广播节目采访时表示，不办就已经被指为”中共同路人“，办了双城论坛可能会”更惨“。但是，两岸交流比断流好、对话比对抗好，但两岸关系紧张，大陆战机频频出动，不让台湾进WHO、不买台湾凤梨、释迦和莲雾，而且美中对抗很激烈。

他认为，但是交流还是好的，可以促进了解。双城论坛只是两岸重要城市的交流，不涉及统独与主权。只是举办双城论坛”很政治“，办不办不是上海方面能决定的，也要上面批准。

柯文哲指出，失去大陆对台湾的喜欢是台湾最大危机，基于战略也应该要化解大陆的敌意，交流可以增加善意，善意可避免误解。

他表示，双方要协商双城论坛的举办地点和方式，中美对抗局势15年不会改变，台湾和美、日政治制度与理念较接近，与大陆则是在历史、地理、文化方面接近。务实思考，大陆在台湾有一大堆人，台湾在大陆也有一大堆人，台湾有36万名陆配，加上他们的配偶和孩子，就有100万人，这些人对于民进党的反中情绪是很不满的。怎么可以在自己的土地上制造一批敌人，这个战略不对。

他还指出，第一次世界大战就是擦枪走火打起来的，相信大陆现阶段没有意愿惹事，但若不小心把大陆飞机打下来，”大陆打不打“？

柯文哲说，不能为了短期利益牺牲长期利益，不能为了少数人利益牺牲多数人利益，不能为了政党利益牺牲台湾利益，让两岸敌意下降非常重要。