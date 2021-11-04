中国化肥出口监管 致韩国车用尿素紧缺物流告急

随着中国政府10月起对车用尿素专用原料进行出口管制，韩国车用尿素紧缺现象持续。

据韩联社报道，中国是全球尿素产品的主要供应国，韩国货源中的三分之二来自中国。中国海关总署早前发布公告称，自10月15日起对涉及出口化肥的29个10位海关商品编号增设海关监管条件“B”，即必须取得中国国家出入境检验检疫局出具的检验检疫报告才可以通关。这直接导致韩国出现车用尿素紧缺现象。

据报道，韩国不少运输货车司机担忧尿素紧缺导致停运，从而面临失去生计的危险。此外，当地市场上有人囤积居奇、高价倒卖，从中牟取暴利；在某二手交易网站上，原本10升尿素本月1日仅需5万韩元（下同，约57新元），但次日翻番，直接涨到10万韩元。

韩联社引述一货车司机说，不少囤货商哄抬价格，担心下周价格继续飙升。

韩国政府于上月31日召开产业通商资源部、环境部等跨部门会议，着手调查车用尿素供求现状，但至今未找到明确的解决方案。韩国产业部表示，正向中国海关部门请求协助，以确保尿素供给。韩国国土部为防止物流大乱的出现，正讨论扩大铁路运输、紧急投入100多辆军用货车等方案。

车用尿素是指尿素浓度为32.5%且溶剂为超纯水的尿素水溶液，原料为车用尿素专用原料和超纯水。重型卡车、客车等柴油车必须使用尿素溶液对尾气中的氮氧化物进行处理，才能达到国家尾气排放标准。