欧洲议会代表团强调台湾并不孤单

欧洲议会代表团告诉台湾，台湾并不孤单，并呼吁欧盟采取更大胆果敢的步骤，加强欧台关系。

综合路透社、彭博社和台湾《自由时报》报道，代表团成员格鲁克斯曼（Raphael Glucksmann）今早（4日）在台湾总统府与总统蔡英文会面时说：“我们前来是要传达简单与清楚的讯息：你并不孤单，欧洲与你站在同一阵线。”

格鲁克斯曼认为，代表团访台应被视为重要的第一步，“但接下来我们需要一个非常具体的高层会议议程和高级别具体步骤，以建立更强大的欧台伙伴关系。”

据台湾总统府官网提供的新闻稿，蔡英文在致辞时说，在对抗假讯息上，台湾愿意跟欧洲分享经验，深化彼此的伙伴关系，期待可以建立对抗假讯息的民主联盟，并相信台湾和欧盟在各领域一定会持续深化伙伴关系。

这是欧洲议会首次派出官方代表团访台。台湾外交部在官网新闻稿中公布，这个13人代表团从昨天（2日）起对台湾展开三天访问，成员包括格鲁克斯曼等七名跨党团欧洲议会议员、欧洲议会秘书总处官员，以及相关党团政策顾问。

除了与蔡英文会面之外，代表团也会与台湾行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、行政院政务委员兼发言人罗秉成、行政院数位政委唐凤和陆委会主委邱太三会面，并接受外交部政务次长曾厚仁代表上周访欧的外长吴钊燮款宴。

台湾外交部也说，访问团成员还将与台湾专研假讯息防制的智库、媒体及公民社会团体进行座谈。

欧洲议会上个月通过一项决议案，呼吁欧盟深化与台湾的关系，并启动欧台投资协议协定程序。中国大陆表示，坚决反对这项决议案，以及相关欧洲国家允许台湾外长访问。