农夫山泉董事长钟睒睒首登中国首富

2021年福布斯中国内地富豪榜放榜，中国瓶装水之王、农夫山泉董事长兼创始人钟睒睒继登上胡润中国百富榜首富后再下一城，以4244亿元人民币（895.59亿新元）的财富值，成为福布斯内地首富。

据路透社报道，刚卸任字节跳动董事长的张一鸣则以3825亿元的财富屈居次席，但其财富按年增加最多；中国锂电池巨头宁德时代董事长曾毓群以3,272亿元的财富跻身三甲。

在中国互联网行业监管下，“双马”，即腾讯控股主席马化腾及阿里巴巴创始人马云身家“缩水”。马化腾的财富从去年的552亿美元下滑至491亿美元，排名也滑落至榜单第四位；由于阿里巴巴旗下金融服务子公司蚂蚁集团推迟上市，加上阿里巴巴本身股价下跌，去年位居榜首的马云今年跌至第五位，财富为415亿美元。

《福布斯》杂志资深编辑、中国内地富豪榜榜单编辑范鲁贤（Russell Flannery）说：“无论是电动汽车电池、太阳能设施，还是电池制造设备，这些应对气候变化的产品都有着不断增长的市场需求，并令众多的中国企业家从中获益。这是本榜单中一些企业家的财富实现大幅上涨的主要原因，同时也意味着新的商业投资机会。”

钟睒睒今年首次登上首富之位，主要受惠疫情防控效果良好，中国消费支出得到提振。此外，钟睒睒的财富还得益于对北京万泰生物的成功投资，其在10月中旬的股价较上年同期上涨了76%。

至于字节跳动帮助张一鸣成为了是次榜单上财富数增加最多的富豪，从去年的277亿美元上升至594亿美元。第三位的曾毓群，因宁德时代的巨大成功造就其成为榜单中个人财富数增加第二多的富豪，从去年的201亿美元上涨至508亿美元。

陷于债务危机的中国恒大主席许家印今年的排名急跌至44位，财富由去年的277亿美元萎缩至118.7亿美元。

内地10大富豪第6至10位依次为拼多多黄峥、美的集团何享健、长城汽车董事长魏建军家族、网易创始人丁磊及顺丰控股董事长王卫。