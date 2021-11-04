中国房企禹洲、世茂和奥园等公司债领跌

债务忧虑挥之不去令中国房企境内债券抛盘依然沉重，周四禹洲、世茂、奥园以及融创等公司债延续近期弱势，处跌幅榜前列，其中“20世茂G1”和“19禹洲02”早盘挫逾20%被上海证交所临时停牌。而阳光城集团公司债在此前连续跳水后暂时趋稳。

据路透社报道，世茂集团旗下上海世茂建设有限公司发行的“20世茂G1”早盘尾段大跌20.9%至60.10元人民币（12.68新元）；“19禹洲02”重挫22.5%至45.02元，临近早盘收市先后被交易所临停。

此外，奥园集团有限公司所发公司债“20奥园01”跌逾9.5%至27元。“20融创02”跌6.88%至74.50元。

禹洲集团股价跌1.18%至0.84港元；世茂集团则跌近4%，最新报11.12港元。

评级机构惠誉将中国奥园集团评级下调至“B+”；移出观察名单；评级展望为负面。下调评级反映在资本市场高度波动的情况下，奥园的融资灵活性下降。

处于债务旋涡中的阳光城集团最新公告称，由于东方金诚国际信用评估、大公国际资信评估、中诚信国际信用评级对公司主体信用评级进行了调整，导致“20阳城01”、“20阳城02”、“20阳城03”和“21阳城01”不再符合债券质押式回购资格。

继此前抛出美元债展期方案后，阳光城也在同步推进境内债券的风险化解，公司正与持有人就本月到期的ABS（资产支持证券）商讨展期方案。有消息称，持有人已经同意展期方案，但尚未有明确的方案内容透露出来。

阳光城公司债今日走势趋稳，除“20阳城04”小跌1.4%外，“20阳城01”和“20阳城03”分别反弹11.9%和3.6%。