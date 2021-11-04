因疫情及政策转变 英著名私校中止中国设校计划

英国著名私立学校威斯敏斯特公学中止在中国设立多所学校的计划，指冠病疫情及中国教育政策近来的转变令计划无法继续。

据美国之音报道，有近900年历史的威斯敏斯特公学（Westminster School，又译西敏公学）已放弃在中国设立六所姊妹学校，其中包括一所从2017年开始筹备、已建好的四川成都学校。

这所新学校原计划会录取2000多名3岁至18岁的学生，以双语教学；其余五所学校按原计划则会在2028年前完成建设。

威斯敏斯特公学董事会主席马克-柏藤(Mark Batten)本月2日向学校社群发信称，因疫情及中国教育政策近来的转变，计划无法继续。

他说：“我很遗憾向大家说，威斯敏斯特公学这个项目已经走到终点。”

柏藤说，计划的目标是在中国建立六所双语学校，推广威斯敏斯特公学的学习方式，发展文化和科技交流，并将在中国获得的收益补贴伦敦及英国其他地方的穷困学生，因此有多方面的好处。

他说：“非常不幸地现在去建立这种学校的环境跟2017年时非常不同。”

据报道，由于威斯敏斯特公学是注册慈善团体，公学透过英国全资子公司Floreat Overseas Holdings Limited（简称FOHL），向一家在香港公司发牌，并提供教育咨询服务，由该香港公司营运在中国的姊妹学校。西敏公学称，学校和FOHL都没有向中国姊妹学校提供资金。

威斯敏斯特公学指，因疫情及中国教育政策近来的转变，香港公司面对众多财务及物流上的问题，FOHL几次参与为香港公司进行的架构及财务重组都不成功，导致中国姊妹学校计划流产。