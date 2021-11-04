美上调中国核弹头预测 环时：保持定力不理会

美国国防部昨天在年度报告中大幅提高对中国下来几年的核弹头数量预测，中国官媒发文回应称，美国是在与中国打舆论战，中国应当保持定力不予理会。

美国国防部昨天在报告中说，估计中国到2027年将可能拥有700枚核弹头，2030年更可能拥有1000枚，远超去年预测的数量，即2030年前拥有超过400枚。

中国官媒《环球时报》就此发表社评文章说，没人知道这些数字的真假，中国的核武库状况是最高国家机密之一，华盛顿对中国核力量建设的任何描述都具有猜测性。

文章指出，中国是唯一宣布不首先使用核武器、也不对无核国家和地区进行核威胁的核大国，并强调始终将核力量维持在国家安全需要的最低水平，“这意味着中国决不会与美国开展核军备竞赛，不会追求与美国同等规模的核武库”。

文章认为，中国现在应当保持定力，不被美国越来越密集涉中国核武器的发声影响、干扰，美国没有关于中国核力量建设的确凿情报，更没有围绕核武器对中国实质施压的手段，只是在释放烟雾弹与中国打舆论战，试图增加中国的心理压力。

文章说，可以想见这份报告会带出西方媒体一哄而上的炒作，但中国完全可以不理睬，美国反复炒作将中国实际核力量规模的模糊转化成了足以让美方感到紧张的评估，“这不就是中方想要的效果吗？”

文章最后指出，无论美国怎么说中国的核武库，中国完全可以“不搭理”，应当动态维持好确保国家安全所需的核力量，确保核威慑充分可信，为国家安全提供坚实支撑。

