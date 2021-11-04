港终院裁“伙同犯罪”不适用非法集结及暴动案

香港终审法院今天就暴动罪的定义作出裁决，裁定“伙同犯罪”原则不适用于非法集结罪及暴动罪；同时单纯身处发生非法集结或暴动的现场，并不招致任何刑事法律责任。

香港多家媒体今早报道上述消息，并称这项裁决备受关注，原因是多起反修例抗争者案件受此影响。

不过终审法院强调，不论被告是否身处现场，推动、鼓励或促进非法集结或暴动的行为，均可以按“从犯罪行”及“不完整罪行”判处及被判以与主犯一样的惩罚。

此外，终审法院也指出，若有人曾协议共同参与非法集结或暴动，且预见实行该共同计划时有人会干犯更严重罪行，可能会依据“伙同犯罪”负上更严重的法律责任。

前年7月28日上环暴动案获判无罪的汤伟雄，以及2016年旺角冲突中暴动罪成的卢建民，早前就香港《公安条例》下暴动及非法集结罪定义上诉至终审法院，要求厘定两罪是否证明各被告有“共同目的”，及“伙同犯罪”原则是否适用该两罪等，两宗上诉上个月于终审法院合并审理，并在今早作出裁决。

据报道，上诉方代表资深大律师李志喜，早前提出须以聚集具备共同目的来定义聚集暴动群众，明确指控被告罪责，避免控方模糊犯案指控或滥控，没空间应用“伙同犯罪”原则。

但是，律政司一方代表署理副刑事检控专员周天行，则指近年犯案集结非常流动，参与者较以前更富经验，有首脑把风以及有物资补给，而且参与者之间自发地建立共识，事先会在网上等达成协议。他指出，如不套用“伙同犯罪”原则，会使相关法例失效。