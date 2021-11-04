中国联想第二季净利同比增逾六成远超预期

全球最大个人电脑生产商--中国联想集团今天公布，截至9月底止二季度净利同比增逾六成，上半年增速更是高达87%，创下历史新高，且三大业务集团均成功实现了创纪录的收入。

据路透社报道，联想发布在香港联交所的公告称，截至9月底止三个月及六个月，联想集团净利分别为5.12亿美元和9.78亿美元；收入分别为178.69亿及347.98亿美元，同比分别升23%及25%.

Refinitiv Eikon综合分析师平均预测该公司二季度净利为4.73亿美元。

联想集团表示，集团通过高增长和高利润率的机会，使其将净利润率提升一倍的中期目标进度符合预期。除疫情暴发期间全球经济经历短暂低迷期外，毛利率和净利润率在过去四年逐年增长。

联想称，得益于核心业务优势的推动，集团净利润率创造了一个新的里程碑，达2.8%。集团毛利同比增长 36%，毛利率同比增长134个基点至16.8%。

由于三个业务部门收入均实现两位数的强劲增长，方案服务业务集团的收入同比增长33%至25亿美元；智能设备业务集团在收入增长24%的基础上，将其经营溢利同比提升了38%，其中智能手机业务收入实现43%的年增长。

联想预计，其智能手机业务将主力维持在北美和欧洲的强劲增长势头，同时保持在拉丁美洲领先的市场地位。智能设备业务集团计划加快投资步伐，在包括快速增长的配件市场等领域取得胜利。

联想并称，董事会已检讨本公司人力资源组织规划，并认为于现阶段由杨元庆继续担任该两个职务最为合适及符合本公司的最佳利益，因可维持本公司战略执行的连续性及业务运作的稳定性。

此前在科创板IPO获上交所受理仅仅八天后，联想集团10月8日晚提交了撤回科创板上市申请文件的申请。

联想集团表示，考虑到公司业务规模及复杂度，招股说明书中的财务信息可能会在申请的审阅过程中过期失效，同时，审慎考虑最新发行上市等资本市场相关情况后，公司决定撤回中国存托凭证于科创板上市及买卖的申请。