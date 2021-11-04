菜价普涨之际 中国农业农村部强调供应量充足

中国各地蔬菜价格过去一个月“涨声不断”，中国农业农村部今天（4日）解释菜价上涨原因，并强调全国蔬菜供应总量充足。

据中国央视新闻报道，农业农村部有关负责人在新闻发布会上说，监测数据显示，市场需求大的28种蔬菜10月批发均价为每公斤5.25元（人民币，下同，约1.1新元），环比涨16.7%，同比高11.7%，涨幅均大于常年同期。尤其菠菜、黄瓜等叶类、茄果类菜上涨更为明显，月均价同比涨幅超过50%。

农业农村部指出，造成菜价上涨原因有多个，一是北方地区遭遇的秋汛和洪涝等灾害性天气导致上市量减少，二是化肥、农药等农资价格上涨抬高了蔬菜生产成本，三是部分蔬菜跨区调运增多、运输距离拉长，加上汽油、柴油价格上涨，带动运输流通成本增加。

另外，一些北方设施蔬菜主产省份电力供应不足，影响了蔬菜集约化育苗和工厂化生产，以及部分地区冠病疫情点状散发增加产销衔接难度。

农业农村部市场与信息化司司长唐珂说，全年及当前包括往后“两节”期间，全国蔬菜生产总体正常，灾害影响是局部性、阶段性的，只影响部分品种。除一些叶菜类因灾略有减产外，其他主要品种面积和产量都略有增加，供应总量充足。

进入10月后，中国各地菜价大幅上涨，甚至出现“菜比肉贵”现象，不少民众在社交媒体平台发文诉苦称“吃不起菜”。

对于农业农村部今天强调供应量充足，很多网民表示“看了个寂寞”，强调大家真正关心的是价格，“充足归充足 就是价格飙的太狠了 能不能管管菜价呢”，“担心的是蔬菜不够么？担心的是钱行么？”