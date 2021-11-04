台国安局长明言台湾不可能在大陆武力逼迫下谈判

台湾国安局长陈明通就美国公布的中国大陆军力报告回应时指“以战逼谈”是大陆一直以来的策略之一，但台湾不可能在大陆的武力逼迫下进行谈判。

综合台湾中央广播电台和《自由时报》报道，陈明通今天（4日）在立法院备询时说，依他从事两岸交流的经验而言，北京要统一台湾，没放弃武力是不变的目标，有人觉得采取绥靖主义，认为不去惹大陆就能得到和平，但这是不可能的。

美国国防部在报告中称，中国大陆媒体依据军事消息人士，将大陆军方为军队现代化而在2027年设下的目标，与具备可以在印太地区与美军对抗的能力，并迫使台湾领导层按照中国大陆的条件进行谈判，联系起来。国防部并没有说到他们引述的是哪家大陆媒体。

美国参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）昨天在一个安全论坛上说，他不认为中国大陆在未来一两年内可能攻打台湾，但如有需要，美国绝对有能力保卫台湾。

据美国之音报道，在被问到中国大陆是否准备在不远的将来对台湾采取行动时，米利说：“根据我对中国大陆的分析，我不认为（大陆对台湾采取行动）可能在不远的将来发生——不远将来的定义是6个月、12个月，也许24个月，这样的时间窗口。”

他认为，中国大陆方面攻台剧本包括攻入台湾外岛，但依照现在的状况，他研判大陆在总统蔡英文任内应该不会攻入台湾控制的东沙岛，并声称大陆内部曾对此进行辩论。

陈明通说，据国安局的长期观察，大陆的其他攻台剧本也包括饱和攻击和封锁，但依现在的情况，研判大陆应该不会以攻入东沙“以战逼台”。