中石化与美企签20年期液化天然气进口协议

中国油气巨头中国石化今天（4日）美国维吉液化天然气公司（Venture Global LNG）共同签署为期20年、每年400万吨的液化天然气（LNG）长期购销协议。

新华社今天报道说，这是迄今为止中美双方签订的规模最大的LNG长约协议。维吉液化天然气公司将通过其位于路易斯安那州的普拉克明斯郡项目，向中国石化供应LNG长约资源。

此外，中国石化旗下的联合石化还将从维吉液化天然气公司Calcasieu Pass项目购买总计380万吨的LNG资源。

中国石化总裁马永生说，此次与维吉公司签署一揽子LNG购销协议，体现了两家公司助力全球能源转型的高度共识，对于推进“双碳”目标实现具有重大意义。

另据路透社报道，维吉液化天然气公司首席执行官迈克·萨贝尔今天说，“这份协议是历史性的……将加强美中两国的双边经济和贸易合作，这代表数百亿美元的贸易”。

他还说，这份协议将使中国从美国进口的液化天然气量增加一倍。

维吉液化天然气公司是美国墨西哥湾地区重要的液化天然气供应商。

《金融时报》上月21日就曾报道，在中石化与维吉液化天然气公司签署三项长期供应协议后，中国从美国进口的天然气将增加一倍以上。

报道称，北京方面希望从美国增加购买，以帮助保障中国未来的能源供应。

路透社上月15日也引述消息人士称，由于天然气价格飙升和国内电力短缺加剧了对中国燃料安全的担忧，至少五家中国公司正与美国出口商深入谈判，以确保长期液化天然气供应。