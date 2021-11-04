中国盐业上市公司集体涨价

中国食品价格成了外界关注的课题，除了出现菜比肉贵现象之外，当地盐业上市公司也决定集体涨价。

据中国《证券时报》今天（4日）报道，雪天盐业的小包食盐出厂价陆续提价，云南能投也对部分食盐产品及工业盐产品价格进行上调，平均调价幅度达到30%-35%不等。苏盐井神也说，公司产品都是随行就市进行销售，因此也相应上调了价格。

在其他食品方面，中国食品龙头之一涪陵榨菜称，在行业整体价格水平稳定的情况下，公司具备率先提价的能力，但当行业出现提价趋势时，公司可暂缓提价以此挤压竞品。

得利斯也说，公司“近期”对部分牛肉类产品进行提价。天味食品则说，他们10月中旬对两款产品进行了提价。

受连续降雨、菜价周期性特点和运输成本增加等因素影响，中国多地蔬菜价格快速上涨，多地10月出现了菜价涨多跌少局面。

中国商务部本月初发文“鼓励家庭根据需要储存一定数量的生活必需品，满足日常生活和突发情况的需要”，引发引发民众“两岸将开战”的猜测，多地也出现民众抢购必需品热潮。

中国国家粮食和物资储备局官员在商务部发文后强调，秋粮收获接近尾声，全年丰收已成定局，粮食库存处于历史高位，市场供应有保障。中国农业农村部今天也说，全国蔬菜供应总量充足。