消息：佳兆业旗下公司未如期兑付理财产品

公司消息人士周四透露，中国房企佳兆业旗下锦恒财富发行的一款理财产品未能如期兑付，这再次引发了市场对这家债务缠身的公司现金短缺的担忧。

据路透社报道，这位不愿具名的人士透露，周四稍早锦恒财富与100多位投资人开会说明情况。

如同其他债台高筑的中国房企，佳兆业向投资人发行高收益理财产品融资，作为回避政府严格控制借贷规定的方法。

佳兆业未来一年到期的境外债规模，仅次于中国恒大。

在香港上市的佳兆业股份，市值约为10亿美元（13.6亿新元），周四股价一度暴跌超过14%，创下记录新低。

上周被评级机构降级的佳兆业有大约32亿美元的离岸优先票据在未来12个月内到期，下一批价值4亿美元的到期日在12月7日。该公司在11月11日和11月12日有总额超过5900万美元的息票支付。

佳兆业的困境来自于对中国房地产行业流动性危机加深的担忧，最近几周发生了一连串的离岸债务违约、信用评级下调以及地产股和债券遭抛售的事件。

中国房地产行业规模达5万亿美元，是经济增长的主要驱动力，其健康状况的恶化正在考验中国政府推进结构性改革的决心，如降低高债务水平等。

野村的分析师本周表示，未来几个月，房地产行业和整体经济状况可能会进一步恶化。

周四上午，锦恒财富的总部几乎空无一人，几辆警车停在大楼外。

佳兆业周三晚发布10月份经营数据，10月份合同销售金额为81.95亿元人民币（17.30亿新元），按年下跌30.5%，今年前10个月，佳兆业累计合同销售额为957.44亿元，按年增长23.2%。