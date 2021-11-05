中国官媒：“双减”落实最终靠老师的创造性

中国“双减”政策已出台百日，各地也陆续出台了相应文件和政策，推动学校在课程安排、活动安排等方面作出巨大调整，中国官媒《光明日报》今天发表署名文章称，对于“双减”工作来说，无论各地出台多好的政策，学校制定多好的计划，最终都要靠老师的创造性工作才能生效。

文章说，如果教师相关工作不能及时跟上、适时改革，随着“双减”工作不断深入，矛盾就会逐步凸显，教师的获得感和幸福感也会受到影响。所以在“双减”之初，必须提高站位，更新理念，构建适应“双减”的教师发展体系。

理念是行动的先导，有什么样的发展理念，就会有什么样的发展实践。新时代提出的创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，为“双减”背景下的教师发展体系构建提供了发展思路、发展方向、发展着力点的总指导。

文章指出，要创新教师发展体系的理念、内容、形式、方法，紧紧围绕立德树人根本任务，着眼于培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，打破思维惯性，真正领会“双减”工作的精神实质，坚定素质教育、五育并举、全面发展方向，凡是不符合这一精神的要坚决改正。要协调教师发展中的职前和职后、信念与能力、教学与研究、教书与育人、减负与提质、校内与校外、师生与家校等关系，以“双减”工作精神为指引，加强能力培训，在学会“十个指头弹钢琴”过程中实现教师的全面发展，破解“双减”推进中的各种难题。

文章还指出，要以绿色理念构建符合“双减”精神的教师发展长效机制，立足国情世情开展教师培养和继续教育，建立教师的终身学习生态，以好学习、会学习、善学习的教师教育和培养学生。要以开放理念拓展和充实教师发展体系，要站在“两个大局”的历史高度，着眼教育的未来，汲取世界各国教师发展的有益经验，培养教师开放的视野。要秉承共享理念，将服务社会进步、服务终身学习纳入教师发展目标，推动教师发展成果和学校教育资源更好地影响和辐射社会。

文章最后说，教师发展更是事关民生福祉，决定着“双减”工作的成败。当前中国城乡、地域、学校间的教育差距依然明显，必须站在新时代高度更新理念，做好新时代“强师工程”，加强中西部欠发达地区教师定向培养和精准培训，重点向中西部尤其是县域及以下一线教师提供机会，做好“培养一批、输送一批、提升一批”，做好教师的关心支持和保障工作，这是领会“双减”精神、做好“双减”工作的前提和基石。