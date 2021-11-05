施明德再度指控谢长廷为特务

台湾民进党前主席施明德与台驻日代表谢长廷因线民风波一事再度展开争论。施明德昨天（4日）再度质疑谢长廷当年辩护律师的身份，并指控他为特务。

据自由时报报道，谢长廷于本月2日在面簿发表文章，批评施明德若政途走得不顺利，就应该反省是否有辜负选民的期待。对此，施明德昨天也在面簿发表“恳求被告书”的文章，讽刺谢长廷称，“我这种蹲苦牢25年的人，哪能练就你那一身选举细胞和耍嘴子功夫”。

施明德在文中再次质疑谢长廷当年“美丽岛义务辩护律师”的身份。他强调，当年民进党前主席江鹏坚向他坦承身份时，也证实谢长廷是特务，所以他认为谢长廷听到江鹏坚坦白其特务身份时，担心自己的底细也会被揭露，因此才迫不及待跳出来替江鹏坚否认。

对此，谢长廷回应称，“有位过世的友人对我说，他的朋友是共产党在总统府的卧底”，他认为这与“过世的江鹏坚前主席对我说他是特务”一样荒唐，不可考据。

谢长廷也强调，已过世多年的江鹏坚是他尊重的战友，应该长眠安息，不应该承受后人污蔑毁损人格，并表示这“让人痛心”。

施明德曾在10月19日公开证实，民进党创党主席江鹏坚是调查局训练班出身，曾对国民党外人士监控，并在21日指控1979年“美丽岛”事件的15位辩护律师“没替民主运动辩护，他的妻子更怀疑该案辩护律师大多是国民党情治单位安排的特务。

当时的辩护团除了后来曾当选台北县长的尤清和吕传胜外，包括台湾首名民进党籍总统陈水扁、前行政院长张俊雄、苏贞昌、现任台湾驻日本代表谢长廷，及1986年民进党创党主席江鹏坚。