美媒：美中或通过习拜会宣布重开领事馆协议

美国媒体引述消息人士披露，美中两国有可能通过“习拜会”宣布关于重开领事馆，以及放宽签证限制的协议。

美国政治新闻网站Politico昨天（4日）报道，总统拜登和中国国家主席习近平之间的会晤预计不会取得重大突破，但在中美关系紧张的背景下，习拜会将是重启两国关系的最大机会。

中美关系在前任美国总统特朗普上台后，经历重重考验，去年更是发生双方互关总领事馆事件。中国媒体也引述消息人士报道，不少中国研究生申请赴美签证时，被美国拒签。

美国政府高级官员上个月在中美高层苏黎世会面后透露，中美原则上同意，拜登和习近平年底前举行视频会议，表明苏黎世会面为两国关系转暖创造了重要条件。

南京大学国际关系研究院院长朱锋早前接受《联合早报》时认为，中美近期更频密接触及“习拜会”登场在即，并不意味着拜登政府的中国政策已出现根本性变化。双边关系目前看似好转主要是因拜登面临内外交困，不希望美中关系此时再沦为火力全开的战场；中国数月来以强硬姿态回击美国打压相信也奏效。

另一方面，新华社昨天报道，中国气候变化事务特使解振华，中国COP26代表团团长、生态环境部副部长赵英民，同美国总统气候问题特使克里在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26，即联合国气候大会）期间，就中美应对气候变化继续开展对话交流。