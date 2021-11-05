中国大陆新增78起确诊68例为本土

中国单日新增冠病确诊病例有所下滑，中国大陆昨天（4日）新增78起，比起前一天的104起少。

据中国国家卫生健康委员会官方网站的资料显示，在昨天新增的病例中，68起为本土病例，其余为境外输入病例。

在本土病例中，黑龙江有28例，河北10例，辽宁八例，河南五例，甘肃五例，宁夏四例，内蒙古、江西、四川各两例，贵州和云南各一例。

中国已进一步强化口岸边境管控，包括加强封冻期界江界河值守管控，严防人员踏冰非法越境等，以防冠病疫情经非法渠道流入境内。

距离北京冬奥会开幕不到100天，但中国多地疫情散发并有扩散风险。随着全球越来越多国家打开国门边境，中国采取的“病毒零容忍"政策在国内引发讨论，一些人主张放弃动态清零，与世界大多数国家的开放同步。

继中国工程院院士钟南山前天表态，“零传播政策”并非成本过高，而是一种低成本的策略后，官媒《环球时报》总编辑胡锡进昨天在微博上发文称，动态清零固然成本挺高，但如果现在就完全开放边界，放弃流调追踪，“像美国那样不管了，后果完全不堪设想”。

但胡锡进也指出，由于中国逐渐成为动态清零的“孤岛”，它接下来相对于开放模式的优势有可能递减，因此须强化动态清零路线的合理性，以及准确性，人性化的措施很重要。

他预判，随着世界大多数国家开放，无论这些国家付出多么沉重的代价，开放所带来的好处将具诱惑力，这种诱惑力一定会传到中国，给动态清零的管控措施造成压力。