美称误杀阿富汗平民未违法 中国：阿富汗人命也是命

针对美国空军称误杀10名阿富汗平民未违反任何法律，中国外交部发言人称，阿富汗人的命也是命。

中国外交部发言人汪文斌昨天（4日）在例行记者会上驳斥美国早前误杀阿富汗平民的说法，并指这再次暴露了美国在对待人权问题上的傲慢与双重标准。

汪文斌说，美国针对此事件发表的调查结果是对3200多万饱受战火蹂躏的阿富汗民众最冷酷无情的“判决”。他反问道，被美军无人机杀死的10名阿富汗人就是否应该白白丧生。“难道阿富汗人的生命、人权和自由就可以被无端蔑视？”

他说，阿富汗人的命也是命，并呼吁美国尊重阿富汗人民的生命和人权，将真相公之于众，将肇事者绳之以法，向受害者家属做出赔偿。

汪文斌还指出，美国在过去20多年发动的阿富汗战争等军事行动造成超过80万人死亡，其中平民约33.5万。但迄今为止未看到美国对此进行调查，更无人为此承担责任。

他认为，这是国际人权史上无法抹去的污点，并呼吁美国应该彻底纠正打着民主、人权旗号肆意干涉他国内政的做法，切实尊重和保护人权，特别是广大发展中国家的人权，防止侵犯人权的事件一再发生。

美军今年8月底在阿富汗首都喀布尔附近发起无人机空袭行动，造成三名成人和七名孩童丧生，包括一名为美国援助团体工作的男子。这次空袭原定目标据信是伊斯兰国（IS）激进分子所占领的一栋房屋和车辆。

据卫报报道，美国五角大楼针对事件展开了调查，美国空军监察长赛义德（Sami Said）昨天在五角大楼对记者表示，“调查结果没有发现违反法律，包括战争法。执行错误加上确认偏差和通讯故障，导致令人遗憾的平民伤亡情事。”